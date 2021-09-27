السودان.. عضو مجلس السيادة الانتقالي يكشف خطورة المحاولة الاتقلابية الفاشلة

المحاولة الاتقلابية الفاشلة في السودان

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حسن التعايشي، أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت أكثر المحاولات تهديدا للانتقال الديمقراطي بالبلاد.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، دعا التعايشي، في تصريحات له اليوم "الاثنين"، إلى ضرورة تشكيل الآليات التي تهيئ الأجواء للانتخابات الديمقراطية، مشيرا إلى أن وزارة العدل هي الجهة التي يمكنها الحسم بموعد انتقال السلطة للمدنيين في حال نشوء جدل بشأن ذلك.

وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان إنه يجب على أطراف العملية السياسية في البلاد وضع خارطة طريق لإنجاز مهام الفترة الانتقالية.

كان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، أشار أمس الأحد، إلى أن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت ستحدث فتنة في السودان.

وأضاف البرهان في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "ما يشاع عن نية القوات المسلحة القيام بانقلاب في السودان هو محض افتراء، ونريد جيشا في السودان بعيدا عن الاستقطاب السياسي".

وكان البرهان شدد في كلمة له، على أنه لن يقبل "التشكيك في ولائنا للسودان"، مؤكدا حرصه على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء الانتخابات.

وكشف رئيس مجلس السيادة السوداني عن أن المجلس سيعمل على إصلاح المؤسسة العسكرية وهيكلتها وإعادة بناء المفاهيم التي بنيت عليها، ونوه بحرص المجلس على بذل أقصى الجهود الممكنة لرفع مستوى معيشة السودانيين.

وشدد البرهان على أن ضرورة الاتحاد ونبذ الخلافات، وقال: "وحدتنا تمكننا من إنقاذ بلادنا وتوفير الأمن والأمان"، وتابع: "حريصون على وحدة قوى الثورة للدفع نحو بناء الوطن".