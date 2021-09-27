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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف والسفير الكندي يشهدان توقيع مذكرتي تفاهم بين مشروع تعزيز فرص المرأة "OWAP " وجمعيتين أهليتين

محافظ بني سويف والسفير الكندي يوقعان مذكرتي تفاهم بمشروع تعزيز فرص المرأة

محافظ بني سويف والسفير
محافظ بني سويف والسفير الكندي

 شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، في حضور السفير الكندي "لويس دوماس"توقيع مذكرتي تفاهم لمشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي"OWAP "الممول من الحكومة الكندية،وجمعية أيادي الخير وجمعية الشباب من أجل التنمية.

 

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وعن  أبرز نقاط مذكرة التفاهم والتي حددت العلاقة بين الأطراف والأدوار والمسؤوليات،إذ يعد"المشروع"OWAP  ،هو الجهة المسئولة عن الإدارة العامة للمشروع،فيما يتعلق بالتعاون مع الجمعيتين لصياغة الاتفاقيات السنوية المتضمنة خطط العمل والميزانيات،وتقديم الدفعات المالية للشريك"الجمعيتين"لتنفيذ الأنشطة، وتقديم المدخلات الفنية التنفيذ النشاط،ومتابعة تنفيذ الأنشطة وتقديم المشورة بشأن قضايا التنفيذ، توفير خدمات بناء القدرات للجمعيات،والحفاظ على الاتصال المنتظم مع الشريك ومناقشة أية  تعديلات مقترحة لخطط العمل ، مع مراجعة واعتماد المخرجات والتقارير الدورية من الشريك وصرف المدفوعات في الوقت المناسب

فيما يقوم الشريك (الجمعيتين)بمساعدة OWAP  في تنفيذ المشروع ، من خلال التعاون في تطوير خطط عمل وميزانيات خطط العمل السنوية،والمشاركة في اجتماعات المشروع وورش العمل,الحفاظ على الاتصال المنتظم مع OWAP وإخطار المشروع إذا كانت هناك عوائق أمام تنفيذ الأنشطة و الخطط المتفق عليها،وتسهيل الاتصال بين المشروع والمستفيدين المحليين، وتنفيذ المخرجات وتقديم التقارير الفنية والمالية باستخدام النماذج التي سيتم توفيرها من قبل المشروع.

ومن جانبه أعرب المحافظ عن ترحيبه بتدشين المشروع الذي يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي،وهو ما يتسق مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة،من خلال العمل على تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل ودعم ريادة الأعمال،لاسيما أن التنمية الزراعية تمثل محورا أساسيا بالخطة التنموية التي تتبناها المحافظة في الفترة الحالية ضمن رؤية مصر 2030

كما يعتبر قطاع الزراعة  أحد القطاعات الاقتصادية الــ 6 التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة،بما لديها من موارد ومقومات تنافسية تمكنها من تحقيق التنمية في مجال  الزراعة،خاصة لاسيما في مجال  التصنيع الزراعي،خاصة وأن بني سويف محافظة زراعية في المقام الأول، وتمتلك ميزات تنافسية في مجال زراعة النباتات الطبية والعطرية، بجانب الميزات النسبية في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيات والسياحة والاتصالات وغيرها.

وخلال الاجتماع الذي سبق توقيع البرتوكول ، بحضور سيدات ورائدات الأعمال لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجههم كرائدات أعمال، قبل توجه فريق عمل المشروع لزيارة جمعية آيادي الخير بقرية بني سليمان الشرقية ، حيث قامت الأستاذة نرمين محمود مقرر فرع  المجلس القومي للمرأة بعرض تفصيلي عن الجهود المبذولة من جانب الفرع لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها المجلس القومي مع المشروع لتنفيذه بمحافظتي بني سويف والمنيا ، حيث يجري تنفيذه في قرية طنسا الملق إحدى قرى حياة كريمة ، تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأن تكون الأولوية لقرى المبادرة الرئاسية ، في طار تحقيق التنمية الشاملة بقرى المبادرة البالغ عددها 66  قرية. 

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بني سويف التعاون الدولي الصناعة قطاع الزراعة محافظ بني سويف اخبار بني سويف اخبار المحافظات السفير الكندي لويس دوماس جمعية الشباب من أجل التنمية جمعية أيادي الخير

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