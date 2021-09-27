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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بمدينة بني سويف الأربعاء المقبل

صورة ارشفيفة - كهرباء
صورة ارشفيفة - كهرباء

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن مناطق ( ميدان الزراعيين،الحميات،شارع المؤسسة) بمدينة بني سويف وذلك يوم الأربعاء المقبل 29 سبتمبر الجاري"من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 12 ظهراً "،نظرا لإجراء أعمال صيانة بمغذي المخبز الآلي الذي يخدم تلك المناطق. 

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من جانبه تقدم القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً  المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

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