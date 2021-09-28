5 تشريعات على أجندة "صحة النواب" في دور الانعقاد الثاني

استعرضت إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الثاني ومنها مشروعات “قانون الأحوال الشخصية، قانون التحاليل الطبية، قانون تنظيم مزاولة مهنة طب أمراض التخاطب والتأهيل التخاطبي، المسئولية الطبية”.

وطالبت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة مناقشة مشروعات القوانين السابقة خلال دور الانعقاد الثاني نظرا لأهميتها المجتمعية، فضلا عن تنظيم القطاع الطبي والصحي في مصر وعلاج الأزمات التي تواجه القطاع والتي انتشرت خلال الآونة الأخيرة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا برقم 418 لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لبدء الدورة الثانية لفصله التشريعي الثاني، وذلك بتاريخ 2 أكتوبر المقبل.

وستنعقد الجلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

ويعود مجلسي النواب والشيوخ للانعقاد بموجب الدستور ولائحتيهما في الأسبوع الأول من أكتوبر.