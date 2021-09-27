رئيسا أكاديمية البحث العلمي والمركز القومى للبحوث يفتتحان مركز ابتكارات النسيج

افتتح كلا من الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، اليوم “الثلاثاء”، بحضور الدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، مركز النسيج الابتكاري أحد أهم مخرجات التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال النسيج، أحد التحالفات بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال برنامج التحالفات التكنولوجية.

ويبلغ عدد التحالفات بالأكاديمية 18 تحالفاً بتمويل 230 مليون جنيه، وبمشاركة أكثر من 150 مؤسسة ما بين شركات صناعيه وشركات صغيره ومتوسطة وجامعات ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني.



وأوضح الدكتور محمود صقر، في كلمته، أن التحالفات التكنولوجية هي كلمة السر وراء تعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الأكاديمية أنشأت تحالفًا وطنيًا بتمويل يصل إلى 13 مليون جنيه لتعميق التصنيع المحلي لصناعة المنسوجات في مصر بهدف تقديم حلول ابتكارية في مجال النسيج والأقمشة التقنية".

وأشاد بدور تحالف النسيج بقيادة الدكتور تامر حمودة، أستاذ مساعد بقسم أبحاث النسيج بالمركز القومي للبحوث، والباحث الرئيسي لهذا التحالف، وشركاء التحالف المكتمل الأركان المكون من كلية الفنون التطبيقية –جامعة حلوان، مركز تطوير النسيج بوزارة التجارة والصناع، مركز بحوث الفلزات شركة مكارم تكس، مؤسسة النجار، مؤسسة الحصن للمنسوجات، تريكو جروب- فابريك فالي، شركة ديفيجن اكس، ومؤسسة اوتاد.



وأضاف أن مركز تكنولوجيا النسيج الابتكاري والذي تم تأسيسه وتجهيزه بوحدات انتاج نصف صناعية، هو المركز الأول والوحيد في مصر المتخصص في إنتاج وتنفيذ النماذج نصف الصناعية في مجال النسيج والأقمشة التقنية، كما يمكن من خلاله تحويل النماذج الأولية إلي منتجات نهائية والدخول في شراكات أو إنشاء شركات منبثقة لتسويق هذه المنتجات.

وأشار إلى أن المركز يمكنه أيضا، العمل عليَّ تنفيذ نماذج أولية لمنتجات جديدة مثل منتجات نسجية ذكية قابلة للتحلل لتعبئة الخضروات والفاكهة للتقليل من استخدام المنتجات البلاستيكية ومواكبة الاتجاهات العالمية، أقمشة تقنية ذات خصائص راحة خاصة تصلح لأقمشة فرش كراسي السيارات، أقمشة إلكترونية تستخدم في تصنيع ملابس ذات تدفئة ذاتية، منتجات مركبة تصلح لنقل الغازات والسوائل، ملابس حماية للأطباء والأطقم الطبية، ماسكات الوجه للحماية من الفيروسات، ملابس ضاغطة للرياضين، ضمادات طبية خاصة، استغلال المخلفات النسيجية واعادة تدويرها لتطبيق الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الدائري.



في سياق متصل أشاد الدكتور تامر حمودة، منسق أعمال التحالف بدور أكاديمية البحث العلمي في توطين صناعة النسيج والأقمشة التقنية من خلال هذا التحالف.

وعن مركز النسيج الابتكاري قال انه من أهم مخرجات التحالف لما يقوم به من بحوث وتطوير وتنفيذ النماذج الأولية للعديد من المنتجات النسيجية في المركز القومي للبحوث، حيث يشتمل على الآلات والماكينات اللازمة لإنتاج النماذج الأولية أو العينات والتي تستهلك كمية صغيرة جداً من المواد الخام، مما يقلل من تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تقليل الوقت اللازم لإنتاج نموذج أولي صغير جداً مقارنة باستخدام آلات الإنتاج التقليدية.

وأضاف أن المركز يتيح الفرص لطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) بتنفيذ مشاريع تخرجهم بسهولة وتكلفة قليلة، كما يقوم المركز التكنولوجي بعمل دراسات تسويقية لتسويق المخرجات البحثية، بالإضافة إلي تقديم خدمة منخفضة التكاليف للأعضاء المشاركين والمؤسسين وكذلك الأولوية في الاستفادة من الإمكانيات التي سيتم توافرها بالمركز.

ويتمثل مجال عمل المركز التكنولوجي أيضا في البحث والتطوير في مجال النسيج التقليدي والنسيج التقني، تقديم خدمات استشارية، عقد دورات تدريبية، تقديم خدمات فنية وتصنيعية من خلال الماكينات المتوفرة بالمركز التكنولوجي والاختبارات الفنية المعتمدة.