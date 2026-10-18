نوتف سلام: لا استقرار دون بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الاستقرار في البلاد لن يتحقق ما لم تُبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ولو تدريجياً، بقواها الذاتية مشدداً على أن قرار الحرب والسلام يجب أن يبقى بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية وحدها.

وأثنى سلام، في منشور عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، على تعزيز انتشار القوات المسلحة في بيروت الكبرى خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في طمأنة المواطنين بأن الدولة وقواها المسلحة تسهر على أمنهم وسلامتهم، داعياً الجميع إلى ضرورة إعلاء مصلحة البلاد فوق أي اعتبار آخر.