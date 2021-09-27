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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البيع بسعر مخفض

محافظ الغربية يفتتح معرض أهلا مدارس

محافظ الغربية يفتتح
محافظ الغربية يفتتح معرض «أهلاً مدارس»

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم ، معرض «أهلاً مدارس» المقام بمقر الغرفة التجارية في شارع البحر بمدينة طنطا، لتوفير مستلزمات الطلاب مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية والدكتور  خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة ومحمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

وخلال جولته التفقدية بالمعرض أجرى محافظ الغربية حوار مع البائعين والمواطنين حول جودة المنتجات المعروضة ومقارنتها بمثيلاتها بالسوق ومدى كونها ملبية احتياجات المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وأعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة في توافر كافة المستلزمات بأسعار مناسبة.

وأشاد المحافظ بالمعروضات وجودتها كون أغلبها صناعة مصرية، إذ يشمل المعرض كافة احتياجات طلاب المدارس من أدوات مكتبية وكتابية، مصنوعات جلدية وأحذية لطلاب المدارس، وكذلك ملابس الطلاب لكافة المراحل الدراسية، حيث يشارك في المعرض ١٥ عارض بمنتجات متنوعة ،كما أشاد المحافظ بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .

محافظ الغربية: تنمية وبناء الإنسان أحد أهم أهداف حياة كريمة

وأكد رحمي على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور في بداية العام الدراسي من خلال التوسع في إنشاء مثل هذه المعارض لبيع كافة المستلزمات بأسعار مخفضة وتنافسية.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح في وقت سابق معرض «أهلاً مدارس» المقام بأرض المعارض بمدينة نصر ، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والذي أكد أن معارض «أهلاً مدارس» بمختلف محافظات الجمهورية تشهد تخفيضات كبيرة هذا العام لا تقل عن 30%.

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