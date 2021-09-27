34 عاما بلا توقف .. مترو الأنفاق قلب القاهرة الذي لا يهدأ

34 عاما مرت على تشغيل مترو الأنفاق، حيث تم افتتاح أولى مراحل الخط الأول لمترو الأنفاق في مصر (رمسيس / حلوان) يوم 27 سبتمبر من عام 1987 بطول 29 كيلو متر.

ومترو أنفاق القاهرة، يعد أول خط مترو يتم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، كما يعد أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة.

وينقل مترو الأنفاق ما يقرب من 4 ملايين راكب يوميا، حسب آخر إحصائيات شركة تشغيل المترو.

وفيما يلي يستعرض «صدى البلد» أهم المعلومات عن مترو أنفاق القاهرة والتطوير الذي لحق به في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي :

فكرة إنشاء مترو الأنفاق

فكرة إنشاء مترو الأنفاق ترجع لعهد الملك فؤاد الأول، عندما أرسل إليه عامل مصلحة السكة الحديد المهندس سيد عبد الواحد أول اقتراح لعمل مترو، ولكن اقتراحه تم تجاهله من قبل الملك لـ يغلق ذلك الملف.

فُتح الملف مرة أخرى بعد نجاح ثورة يوليو وتولي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، الذي طلب خبراء من فرنسا لإنشاء المترو، وضع الخبراء الفرنسيون تصورا خاصًا بإنشاء شبكة من مترو الأنفاق تتكوّن من خطين: الأول بين باب اللوق وترعة الإسماعيلية بطول 12 كم، والثاني من بولاق أبو العلا إلى القلعة بطول 5 كم، حيث كانت تلك المناطق تمثل آنذاك مواضع الزحام المتوقعة في المستقبل.

ولم تكن الظروف الاقتصادية بعد حرب 1967 مناسبة لوضع مشروع مترو الأنفاق موضع الجد، وبالرغم من ذلك تم التعاقد مع بيت الخبرة الفرنسي الحكومي (سوفريتو) في 20 سبتمبر 1970 وتم التصديق على إنشاء هيئة مترو الأنفاق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1973 وتم تشغيله بعد تولّي الرئيس محمد حسني مبارك بالقانون رقم 113 لسنة 1983.

الخط الأول مترو أنفاق القاهرة

يعد الخط الأول من مترو أنفاق القاهرة أول خطوط مترو القاهرة والأول في مصر، كما يعد الأول في الإنشاء على المستوى العربي والإفريقي. تم الانتهاء من إنشائه كاملاً في 12 ابريل عام 1989.

يربط الخط الأول ما بين محطتي حلوان والمرج الجديدة مارا بـ33 محطة في طريقه، وتم تصميم المشروع بطاقة استيعابية تبلغ 60 ألف راكب في الساعة لكل اتجاه، ويمكن أن تصل سرعة قطاراته إلى 100 كيلومتر بالساعة، ويمكن أن يقطع المسافة بين بدايته ونهايته خلال 65 دقيقة في زمن تقاطر قدره دقيقتان ونصف.

يبلغ طوله 44.3 كيلو متر منها 4.7 كيلومتر تحت الأرض، ويتم تشغيله حالياً تحت إشراف الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

جهة تشغيل مترو الأنفاق

بدأ المترو كجهة حكومية تابعة للهيئة القومية للأنفاق ثم نقلت ملكية المترو وأصوله للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق بموجب القانون 33 لعام 2018، والتي أُسندت إدارته وتشغيله للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تعود ملكية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالكامل للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

الطاقة الكهربائية لتشغيل المترو

تتحرك جميع قطارات المترو بطاقة التيار الكهربائي الذي يصلها من محطة الضغط العالي في طرة وتغذي المسافة من حلوان حتى رمسيس، وهناك محطة أخرى في رمسيس تغذي الخط الأول بالكامل من حلوان إلى المرج، ومحطات تحويل احتياطية في كل محطة تعمل أوتوماتيكيا في حالة انقطاع التيار، وفي حالة الطوارئ تستخدم بطاريات تكفي لمدة ساعتين.

يعمل المترو على التيار الكهربي المستمر الذي يستمده من الأسلاك المعلقة والقضبان الحديدية.

تطوير مترو أنفاق القاهرة

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع مترو الأنفاق وتعمل على تطويره بأحدث المعدات والعربات وصيانة القديم صيانة شاملة، وإضافة خط مترو رابع وعمل أشكالا جديدة إلى خطوط المترو مثل المونوريل.

وقال المهندس عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن أسعار المونوريل ستراعي جميع طبقات المجتمع وستكون تنافسية لباقي وسائل المواصلات.

وأضاف أن «الدولة لديها خطة طموحة لربط وتطوير مختلف خطوط المترو»، مضيفاً أن «أول مرحلة سيتم الانتهاء منها بعد 24 شهر من العين السخنة لمدينة العلمين الجديدة».

وأوضح والى، أن عقد إنشاء خطوط الجو الكهربائية يوجد فيها جزئيتين، جزئية أعمال الإنشاءات سواء المحطات أو جسور أو سكك نستعين فيها بعمالة مصرية 100% بسبب وجود خبرة متراكمة في هذا المجال، ونستعين بالخبرات الأجنبية في الأنظمة والوحدات المتحركة.

وفي سياق آخر، قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق: «بدأنا في الخط الرابع لمترو الأنفاق ونسبة التنفيذ بلغت 15 % حتى الآن».

وأضاف أن «الدولة لديها خطة طموحة لربط وتطوير مختلف خطوط المترو»، موضحا أنه «سيتم الربط بين قطار المونوريل والخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل في المهندسين».

وتابع: «قطار المونوريل يسير بسرعة 90 كيلو في الساعة»، مضيفا أن «الرئيس السيسي وجه بضرورة وجود كفاءة في الأداء الاقتصادي لتغطية تكاليف الإنتاج والتطوير وتعظيم الاستفادة، وهو ما تعمل عليه الهيئة».

تطوير الخط الأول للمترو

وتسير وزارة النقل في الوقت الحالي في أكثر من اتجاه لتحديث وزيادة شبكة خطوط مترو الأنفاق داخل القاهرة.

وتم إبرام اتفاقية بين وزارة التعاون الدولى، والوكالة الفرنسية للتنمية في أواخر العام الماضي، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون يورو لمشروع تحديث وتطوير الخط الأول لمترو الأنفاق في إطار التعاون متعدد الأطراف بين مجموعة من شركاء التنمية وهم "الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنكا الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والاستثمار الأوروبي"، للمساهمة بإجمالى حزمة تمويلية بقيمة 605 ملايين يورو، لإعادة تأهيل الخط والذى تنفذه الهيئة القومية للأنفاق بإجمالى تكلفة 751 مليون يورو.