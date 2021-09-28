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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة 8000 دينار كويتي.. مواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021

باقة 8000 دينار كويتي
باقة 8000 دينار كويتي مواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021

لا شك أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، نجحت في أن تصبح ضمن قوائم الأكثر طلبا بالأسواق العالمية؛ بفضل اتساعها الداخلي، والمواصفات الفنية التى تؤهلها للتغلب على الطرق الوعرة، بجانب الرفاهية العالية التى تحظي بها، ولها تواجد قوي داخل السوق الكويتية للسيارات.

 

يطرح موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 في السوق الكويتي للسيارات.

 

1 ـ ميتسوبيشي مونتيرو

تتوافر سيارة ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 بمحرك  6 سلندر، سعة 3.0 لتر،  يولد قوة 216 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 430 نيوتن متر يأتي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات. مع وضع القيادة الرياضي، وتعمل بنظام الدفع الرباعي.

 

ويتمتع طراز مونتيرو موديل 2021 بشاشة مقاس 8 بوصة، ونظام المعلومات والترفيه فيأتي بشاشة LCD مقاس 8 بوصة، نظام ملاحة، وتقنية الأندرويد أوتو وأبل كاربلاي، نظام فتح وغلق الأبواب وغلق النوافذ وتشغيل السيارة والتحقق من استهلاك الوقود والتحقق من النطاق المتبقي عبر تطبيق الهاتف.

 

أسعار ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى  GLX 2WD BASE بسعر7500 دينار.

الفئة الثانية  GLX 4WD MID PLUS بسعر8499 دينار.

الفئة الثالثة  GLX 4WD HIGH LINE بسعر9299 دينار.

الفئة الرابعة  GLX 4WD FULL OPTION بسعر 9499 دينار.

2 ـ سوبارو فورستر

حصلت السيارة سوبارو فورستر موديل 2021 على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 170 حصان، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تتسارع العجلات غبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT.

 

جاءت سيارة فورستر بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.5 بوصة ومخرجين USB و آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، وراديو ستايلات ، وبلوتوث، و أربعة مكبرات صوت، و تحكم آلي بالمناخ، ونظام ملاحة، فتحة سقف بانورامية.

 

أسعار سوبارو فورستر موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى بسعر7400 دينار.

الفئة الثانية  PREMIUM بسعر8300 دينار.

الفئة الثالثة  SPORT  بسعر  9000 دينار.

3 ـ بيجو 3008

ينتمي طراز بيجو 3008 موديل 2021 لفئة السيارات الرياضية SUV، زودت بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1600 سي سي، قوة 165 حصانا وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة ذات 6 سرعات أوتوماتيك، وتعتمد السيارة بيجو على منظومة الجر الأمامي، و تتسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة في مدة زمنية 8.9 ثانية.

 

جهزت سيارة بيجو 3008 موديل 2021 عدة أنظمة جديدة منها مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك ايموبليزر، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط قياس 8 بوصة.

 

أسعار بيجو 3008 موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى  ACTIVEبسعر 7100 دينار.

الفئة الثانية  GT LINE بسعر 8000 دينار.

الفئة الثالثة  ALLURE بسعر 8000 دينار.

4 ـ ام جي RX 8

تستمد السيارة ام جي RX8 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 220 حصان، و عزم أقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة.

 

بينما ترتكز السيارة  ام جيRX8   موديل 2021 على عجلات رياضية بجنوط معدنية، و شبكات أمامية ذات مقاطع عرضية الشكل باللون الفضي اللامع، شاشة ملونة يبلغ قياسها 10.1 بوصة، و نظام صوتي و ترفيهي، و نوافذ كهربائية، و قفل مركزي، و فتحة سقف بانوراما.

 

أسعار ام جي RX8 موديل 2021 في الكويت:

الفئة الأولى  BASE بسعر7099 دينار.

الفئة الثانية  COMFORT بسعر8099 دينار.

الفئة الثالثة  HIGH  بسعر  8999 دينار.

5 ـ شيري تيجو 8

تتوافر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 257 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 380 نيوتن. متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات.

 

تضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2021 شاشة وسائط متعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع لوحة عدادات LCD 7 بوصة، تساعد قائد السيارة على العديد من المهام، كما تحتوي على مقود حركة متعددة المهام و تكييف هواء اوتوماتيكي، و حزمة من أنظمة التحكم.

 

ويبلغ سعر شيري تيجو 8 موديل 2021 في الكويت بـ 6900 دينار.

السيارات SUV السيارات الرياضية ميتسوبيشي سوبارو

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