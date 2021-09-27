فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء طوال الليل غدًا

نشهد غدا ظهور قمر التربيع الثاني لشهر صفر ويعد هذا هو التربيع الأخير لهذا الشهر وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

سيشرق قمر التربيع الثاني (التربيع الأخير) لشهر صفر بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وهي فرصة مثالية للتصوير .

يصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الأربعاء عند الساعة 01:57 صباحا بتوقيت غرينت)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المقصود بتربيع القمر



يدور القمر حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .



قمر التربيع الثاني

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للتصوير

جدير بالذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم 1443 .