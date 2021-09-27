عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة مثالية لـ التصوير.. قمر التربيع الأخير يزين السماء طوال الليل غدًا

القمر
القمر

نشهد غدا ظهور قمر التربيع الثاني لشهر صفر ويعد هذا هو التربيع الأخير لهذا الشهر وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

سيشرق قمر التربيع الثاني (التربيع الأخير) لشهر صفر بسماء الوطن العربي قبل منتصف الليل يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 وسيبقى يزين السماء لبقية الليل وهي فرصة مثالية للتصوير .

يصل القمر لحظة التربيع الأخير صبيحة يوم الأربعاء عند الساعة  01:57 صباحا بتوقيت غرينت)، وسيكون من أجمل المناظر رصده عاليا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس، وسيبقى مرئياً في السماء إلى يغرب بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.

اصطدام كويكب بـ الأرض.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المقصود بتربيع القمر


 يدور القمر  حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من الاقتران و هلال بداية الشهر و التربيع الأول مرورا بالأحدب المتزايد ثم البدر المكتمل وبعد ذلك الأحدب المتناقص ثم التربيع الأخير و هلال نهاية الشهر  ويعود إلى الاقتران من جديد مرة كل 29.5 يوم ، وهذه الحركة تعني ايضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة الى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة في قبة السماء ، وهذا يجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا بحوالي الساعة كل يوم .
 

قمر التربيع الثاني 

 

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة مثالية للتصوير

 

جدير بالذكر أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء الى ان يرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر محرم 1443 .

 

قمر التربيع الثاني صفر التربيع الأخير تربيع القمر هواة الفلك فرصة مثالية للتصوير

ترشيحاتنا

بإطلالة شبابية.. سعر ومواصفات بي ام دابليو M850 موديل 2021| صور

عندنا منه كتير.. من هو هيثم حسن الذي رفض تمثيل منتخب مصر من أجل فرنسا ؟

جوجل تتهم الاتحاد الأوروبي بغض الطرف عن آبل وتستأنف ضد غرامة قياسية

التكويد صداع في رأس مجلس الصحفيين |رؤساء 10 جرائد يشعلون الأزمة مجددا

برايتون يرفض صدارة البريميرليج ويحقق تعادلًا مثيرًا مع كريستال بالاس

بعد إصابتها بفيروس كورونا.. والد ياسمينا العلواني يوضح تطورات حالتها الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

انكتب لي عمر جديد..نجاة المخرج أحمد خالد أمين من الموت في حادث

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

علاج السحر بشكل نهائي.. كيف تحدى الشيخ الشعراوي السحرة؟

تامر النحاس: سعد سمير رحل عن الأهلي لهذا السبب.. وسيعود مستقبلاً

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

أول ظهور لـ دنيا سمير غانم بعد وفاة والديها.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للمسرح يكرم لجنة المشاهدة واختيار العروض ويعلن أسماء لجنة التحكيم .. صور

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

محمود حميدة وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح

صور جديدة لـ أنجلينا جولي وذا ويكند تثير الجدل حول علاقتهما

فيديو

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

"فيديوجراف" مبعرفش أطنش.. أبرز تصريحات السيسي خلال افتتاح محطة بحر البقر

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ