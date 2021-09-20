اصطدام كويكب بـ الأرض.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

كشف جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة اصطدام كويكب بالأرض .

وقال جاد القاضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" كوكب الأرض يحيط به اجرام سماوية كثيرة داخل المجموعة الشمسية وخارجها ".

وأضاف:" هناك أجسام كثيرة تسبح في الفضاء منها حجمها كبير، وأخرى صغيرة كل منها في مدار خاص بها ".

وتابع القاضي :" أطمئن الجميع أنه لا ضرر يقع على كوكب الأرض نتيجة الكويكب، والكويكب الذي يتم التحدث عليه يبعد عن الأرض بمسافة تقدر بـ 7 مرات المسافة بين الأرض والقمر ".

واكمل جاد القاضي :" وكالات الفضاء والمراصد الفلكية تدرس كل الأجسام القريبة والبعيدة من كوكب الارض".