الإسكان: إعداد محطات معالجة المياه لخدمة أهالي القرى ضمن حياة كريمة

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن الدولة أصبحت مهتمة بمعالجة المياه منذ عام 2014.

وأكد “الرفاعي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن 60 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في المحافظات للاستفادة منها، مشيرا إلى أن جارٍ حصر محطات المعالجة وإعدادها لخدمة المواطنين في القرى.

وأشار إلى أن الفترة من 2014 حتى الآن شهدت إنشاء 135 محطة معالجة بإنتاجية 3 ملايين متر مكعب يوميا، موجها الشكر لكافة الأجهزة المعنية التي ساهمت في توفير أراضي محطات الرفع والمعالجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.