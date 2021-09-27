أستاذ موارد مائية: مصرف بحر البقر كان الأكثر تلوثا في المنطقة

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بـ جامعة القاهرة، إن محطة معالجة صرف بحر البقر مشروع تنموي مهم للدولة، مضيفا أنه أكبر مشروع لتنقية معالجة المخلفات في العالم.



وأضاف نادر نور الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن مصرف بحر البقر كان أكثر مصارف مصر تلوثا وفي المنطقة.

وأكد نادر نور الدين، أن استخدام الكلور في تنقية المياه المعالجة لمنع وجود الميكروبات، مشيرا إلى أنه كان يصل إليه نسبة كبيرة من مياه الصرف ومخلفات الصرف الصناعي.



وتابع أن كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي كانت تلقى في مصرف بحر البقر، لافتا إلى أنه حافظنا على بحيرة المنزلة التي كانت تهدد الثروة السمكية بسبب المخلفات الملقاة بها.

وفي السياق نفسه أشار لدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بـ جامعة القاهرة، إلى أن محطة معالجة مياه بحر البقر خطوة عملاقة للحفاظ على التربة الزراعية من التدهور.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح صباح اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

وتُعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي ٢٠ مليار جنيه وبطاقة انتاجية ٥,٦ مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة".​