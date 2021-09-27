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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تيك توك يعلن وصول عدد مستخدميه لأكثر من مليار مستخدم شهريا

تيك توك يعلن وصول
تيك توك يعلن وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من مليار مستخدم شهري

في إنجاز جديد له، استطاع تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك TikTok تحقيق رقما قياسيا في أعداد المسخدمين، حيث وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى أكثر من مليار مستخدم حول العالم. 


وبحسب موقع CNET فإن تطبيق تيك توك قد أعلن في بيان له أن أعداد مستخدميه قد تزايدت بشكل كبير للغاية، ومن جميع الفئات حيث شملت جميع الفئات العمري بما فيها الفئة الأكبر سنا. 

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قال تطبيق تيك توك: "يأتي أكثر من مليار شخص حول العالم الآن إلى تيك توك كل شهر للترفيه عنهم وهم يتعلمون أو يضحكون أو يكتشفون شيئًا جديدًا".


وأضاف التطبيق "يشرفنا أن نكون موطنًا لمجتمعنا المتنوع للغاية من العائلات والشركات الصغيرة والمبدعين الذين يتحولون إلى نجومنا المفضلين."


ومنذ شهر يوليو الماضي ، كان لدى تطبيق تيك توك أكثر من 689 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.


و شهد التطبيق ارتفاعًا هائلاً في شعبيته وسط عمليات الإغلاق في أوقات تفشي فيروس كورونا ، كوفيد-19 ، متجاوزًا 2 مليار عملية تحميل على مستوى العالم في بداية العام الماضي والحالي. 


كان تيك توك قد استطاع أن يتفوق على تطبيق YouTube يوتيوب في متوسط وقت المشاهدة في الولايات المتحدة وبريطانيا ما يشير إلى قضاء المستخدمين لوقت أطول كثيرا على تيك توك.  
 


ومؤخرا، تجاوز تطبيق تيك توك ، تطبيق فيسبوك ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا في العالم، حيث استطاع تيك توك بذلك كسر هيمنة فيسبوك على عمليات تحميل التطبيقات منذ عام 2018 .

 

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