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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي كساب تكشف ردود أفعال الجمهور عن مسلسل عقبال عوضك ..فيديو

مي كساب
مي كساب

قالت الفنانة مي كساب ، إن ردود أفعال الجمهور على مسلسل " عقبال عوضك " فاق جميع توقعاتي لافتة الي ان ردود الافعال الان اصبحت سريعة عن الماضي الان يمكنك معرفتها من خلال السوشيال ميديا في الماضي كان يجب النزول الي الشارع لمعرفتها .

 


وأضافت مي كساب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه  " اون اى " ، أنها لا تضع ميكب ولا تفضل وضعه على بشرتها ، مشيرة الي ان الميكب يؤثر على مصداقية الفنان كما أنه لا تمثل اى شخصية الا اذا كانت تحتوي على جزء من شخصيتها .

 

وأوضحت مي كساب ، أن شخصيتي في مسلسل " عقبال عوضك " شبيها لشخصيتي في الحقيقة بسبب ملازمتي الي امي وابي أثناء مرضهم مؤكدة أن والدها الآن في طريقه الي سن الزهايمر .

مي كساب السوشيال ميديا الفنانة مى كساب الجمهور الزهايمر ردود الأفعال

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