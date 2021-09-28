مي كساب تكشف ردود أفعال الجمهور عن مسلسل عقبال عوضك ..فيديو

قالت الفنانة مي كساب ، إن ردود أفعال الجمهور على مسلسل " عقبال عوضك " فاق جميع توقعاتي لافتة الي ان ردود الافعال الان اصبحت سريعة عن الماضي الان يمكنك معرفتها من خلال السوشيال ميديا في الماضي كان يجب النزول الي الشارع لمعرفتها .



وأضافت مي كساب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أنها لا تضع ميكب ولا تفضل وضعه على بشرتها ، مشيرة الي ان الميكب يؤثر على مصداقية الفنان كما أنه لا تمثل اى شخصية الا اذا كانت تحتوي على جزء من شخصيتها .

وأوضحت مي كساب ، أن شخصيتي في مسلسل " عقبال عوضك " شبيها لشخصيتي في الحقيقة بسبب ملازمتي الي امي وابي أثناء مرضهم مؤكدة أن والدها الآن في طريقه الي سن الزهايمر .