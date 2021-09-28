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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باريس ضد السيتي.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي

تنطلق اليوم، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تشهد منافسه شرسة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

 

ويحاول باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للسعي وراء التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد تعاقدات كبيرة أجرتها الإدارة ليوصل الفريق الحالي بـ “ فريق الاحلام ” .

 

وكان فريق باريس سان جيرمان تعاقد مع ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وفينالدوم وغيرهام بجانب تواجد نيمار ومبابي كل ذلك يشير الا ان الفريق يسعي لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا . 

 

علي الجانب الاخر يأتي طموح بيب جواردويلا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الذي نجح في تحقيق ثلاث بطولات دوري انجليزي من أصل أربعة بجانب المنافسة الشرسة في دوري أبطال أوروبا . 

 

وتعثر فريق مانشستر سيتي في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي وفقد اللقب من جديد الا ان الجميع يراهن علي قدرة جوارديولا في تحقيق اللقب الموسم الحالي . 

 

وتقام مباراة مانشستر سيتي وباريس سان يجرمان اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب بارك دي برانس وتذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم 

 
أياكس vs بشتكاش – السابعة إلا ربع مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

شاختار vs إنتر ميلان – السابعة إلا ربع مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

لايبزيج vs كلوب بروج – التاسعة مساءً - beIN Sports HD 2 English  

بوروسيا دورتموند vs سبورتنج لشبونة – التاسعة مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

ميلان vs أتليتكو مدريد – التاسعة مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

بورتو vs ليفربول – التاسعة مساءً -  beIN Sports 3 HD Premium

ريال مدريد vsشيريف تيراسبول " مولدوفا"  – التاسعة مساءً -  beIN Sports 2 HD Premium

دوري ابطال أوروبا أبطال أوروبا باريس سان جيرمان مانشستر سيتي باريس

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