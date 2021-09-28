عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2500 زيارة في حملة طرق الأبواب بعنوان المرأة صانعة السلام بسيناء

حملة طرق الابواب
حملة طرق الابواب المراة صانعة السلام بسيناء


نفذ المجلس القومي للمرأة  بمحافظة شمال سيناء ، حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" والتى تنطلق حاليا فى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من ٢٧-٢٩ سبتمبر الجاري،  حيث بلغ إجمالى عدد الزيارات ٢٥٠٠ زيارة ، وتوعية ٤٠٠٠ سيدة و١٧٠ رجل  ٤٠٠طفل، وذلك بحضور  احسان الغالي مقرره الفرع وموظفي الفرع ومحاميه مكتب الشكاوى وعضوات الفرع .

وقالت إحسان الغالي مقررة الفرع بالمحافظة ، إن الحملة استهدفت  قرى/مراكز/مدن/أحياء. ضاحيه السلام _المزرعه _اقطيه _المساعيد _ حي دريم لاند _ السكاسكه _ حي ال أيوب _ الزهور _ عاموريه _ السبيل _الميدان _زارع الخير _ الريسه قريه الأمل .

تكريس ثقافة الأمن

و  قامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم  المجتمعي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى ، وذلك بالتركيز على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة ، من اجل  تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب

txt

صيد السمان وجني ثمار البلح.. حكاية أيام المتعة في شمال سيناء

طرق الأبواب المراة صانعة السلام

ترشيحاتنا

الاستفزاز السادس خلال 2021.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا قصير المدى باتجاه البحر

سوق المستعمل..سعر أودي Q3 موديل 2013

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج.. علامة قبل أيام من النوبة القلبية.. علاج الضغط

حكم تأخير الحجاب .. معصية احذري الوقوع فيها لـ10 أسباب

نشرة الرياضة.. موسمياني يحتوي عمار حمدي.. الزمالك يطلب تعديل عقود الرعاية.. شرط مثير في عقد شوقي غريب مع المنتخب

لعائلات الإمارات.. تويوتا أنوفا الـ SUV موديل 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء .. بيراميدز يطيح بـ 7 لاعبين من الفريق رسميا

شاهد.. بكاء دنيا سمير غانم خلال استلام تكريم والديها على المسرح القومي

خلال ساعات.. حمدي النقاز ينتقل إلى بيراميدز

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين 27-9-2021

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 28- 9- 2021

زلزال بقوة 5.3 ريختر بالقرب من مرسى مطروح

ودع التهاب المفاصل الروماتويدي.. مع تناول هذا المشروب الطبيعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

فيديو جراف.. انتقادات حادة.. روجينا تتحدث عن أزمة فيديو رقصها مع راغب علامة

فيديوجراف| طوابير البنزين تغزو لندن .. أزمة نقص الوقود تهدد بريطانيا

استعراض تحول لمأساة.. تفاصيل جديدة في واقعة دهس معازيم زفاف الزقازيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ