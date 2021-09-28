2500 زيارة في حملة طرق الأبواب بعنوان المرأة صانعة السلام بسيناء



نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء ، حملة طرق الأبواب "المرأة المصرية صانعة السلام" والتى تنطلق حاليا فى جميع محافظات الجمهورية فى الفترة من ٢٧-٢٩ سبتمبر الجاري، حيث بلغ إجمالى عدد الزيارات ٢٥٠٠ زيارة ، وتوعية ٤٠٠٠ سيدة و١٧٠ رجل ٤٠٠طفل، وذلك بحضور احسان الغالي مقرره الفرع وموظفي الفرع ومحاميه مكتب الشكاوى وعضوات الفرع .

وقالت إحسان الغالي مقررة الفرع بالمحافظة ، إن الحملة استهدفت قرى/مراكز/مدن/أحياء. ضاحيه السلام _المزرعه _اقطيه _المساعيد _ حي دريم لاند _ السكاسكه _ حي ال أيوب _ الزهور _ عاموريه _ السبيل _الميدان _زارع الخير _ الريسه قريه الأمل .

تكريس ثقافة الأمن

و قامت أعضاء الفرع ورائدات المجلس والواعظات والراهبات بنقل رسائل الحملة والتى تتضمن تكريس ثقافة الأمن والسلم المجتمعي وربطها بالبرامج و المشروعات التنموية الكبرى ، وذلك بالتركيز على القري ذات الأولوية في مباردة حياة كريمة ، من اجل تعزيز مشاركة المرأة في ترسيخ قيم السلام و الأمن و ازدهار و تنمية مجتمعاتها المحلية ، وذلك عبر التواصل المباشر مع المرأة و الأسرة المصرية بإستخدام آلية طرق الأبواب