توفى في يوم ميلاده.. الطفل الأردني "يزن" بدا حزيناً قبل موته بلحظات

استعرضت فضائية "العربية" خبرا عن وفاة الطفل الأردني "يزن" يوم عيد ميلاده، الذى شعر بالحزن فى ساعاته الأخيرة.

ورحل اطفل يزن يوم ميلاده، وكان هذا اليوم مفجعا، وليس لأهله فقط ولكن جميع الأردنيين.

وكان الطفل يزن يغمر الحزن وجهه أثناء الاحتفال بعيد ميلاده الأخير، ولم يحدث من قبل أن يعبث الطفل أمام كيكة عيد ميلاده.

وبعد ايام من الاحتفال بعيد ميلاد يزن الـ 13، حدث شيء قلب حياتهم رأسا على عقب، فور خروج العائلة من المطعم واتجهت لعبور الشارع، سائقان متهوران اقتحما حياة العائلة وحولاها لعزاء، ودهساه وسببا له نزيفا فى القلب والدماغ.

وتم نقل يزن للمستشفى فورا، ولكن الطفل الذى اتم يوم وفاته 13 عاما، رحل دون سابق إنذار.

ونصح رامى الدرابسة جميع الآباء والأخوة والأخوات قائلا: "اللى عنده شاب غبير عاقل وغير راشد، لا يعطيه السيارة، واللى ما معه رخصة لا يسوق، واللى معه رخصة وما هو قد الرخصة ولا قد السواقة لا يسوق".