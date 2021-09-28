التعليم العالي تعلن مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة حتى مساء اليوم.. تفاصيل

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه حتى الآن معالم التنسيق بجامعة جنوب الوادي تستقبل العديد من طلاب المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

وأضاف يوسف غرباوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الإتهاء من تلك المرحلة بالفعل بالأمس، موضحا أن الجامعة أستقبلت حتى الأن حوالي 10 آلاف طالب أو طالبة من الثانوية العامة، وبالتأكيد العدد مرشح بالزيادة مع نهاية المرحلة الثالثة وطلاب الدور الثاني.

وتابع أنه سيتم مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة حتي مساء اليوم على نفس الموقع الخاص بالتنسيق الحكومي الذي أدخله الطالب بالفعل أو من خلال معامل التنسيق بالجماعات.

وأشار إلى أن تعديل الرغبات متاح لجميع الطلاب حتي نقلل من مشاكل تقليل الإغتراب، متابعا أن جميع الكليات المتاحة للطالب ستكون متاحة بالفعل عندما يقوم بالدخول للموقع والتقدم للتنسيق.