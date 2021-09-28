عبر google earth.. تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة والجيزة

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا عن الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 وذلك عبر تطبيق "google earth"، والذي يوضح أماكن التكدسات المرورية والزحام فى القاهرة والجيزة وكوبرى 6 أكتوبر.

وأظهر التطبيق أن الحالة المرورية تشهد سيولة مرورية عالية فى منطقة صلاح سالم مرورًا بكوبري الفنجري بينما يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية متوسطة ومن العباسية لوسط البلد تزيد الكثافات المرورية وبعد ميدان عبد المنعم رياض هناك سيولة مرورية وأحجام حركة معتادة فى هذا التوقيت من اليوم.



وتابعت كورنيش الزمالك أيضًا يشهد سيولة مروية وأيضا كوبري ١٥ مايو ولكن هناك كثافات مرورية فى نهاية الكوبري تحديدًا عند ميدان لبنان والقادم من ٦ أكتوبر متجه الى المهندسين.