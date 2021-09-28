التشكيل المتوقع لريال مدريد في مواجهة شيريف بدوري الأبطال

يستضيف ريال مدريد نظيره، شيريف تيراسبول المولدوفي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويخشى ريال مدريد في مباراة اليوم، مفاجآت شيريف الذي تغلب على شاختار دونيتسك في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويتصدر ريال مدريد مجموعته مع شيريف، بعد أن تغلب على إنتر ميلان بهدف دون رد في الجولة الأولى بدوري الأبطال.

واستعاد ريال مدريد نجمه الألماني توني كروس بعد شفائه من الإصابة، لكنه سيفتقد لخدمات فيرلاند ميندي ومارسيلو وداني كارفاخال.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيلة المتوقعة لريال مدريد، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز - ميليتاو - ألابا - ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو - كامافينجا - مودريتش.

خط الهجوم: هازارد - فينيسيوس - بنزيما.