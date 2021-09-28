عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بسماع دوى من داخل إحدى محطات تموين السيارات "غاز – بنزين" كائنة بدائرة القسم.

 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ ، بالفحص تبين حدوث صوت دوى ناتج عن "موجة ميكانيكية" صادر من جهاز "كمبروسر هواء" ، والمخصص سحب الغاز من الماسورة الرئيسية ودفعه إلى اسطوانات التخزين لتغذية طلمبات تزويد السيارات بالغاز .

 

أسفر ذلك عن إصابة إثنين من العاملين بالمحطة "بكسور وسحجات متفرقة" وتم إغلاق محابس الغاز بمعرفة المختصين لحين الإنتهاء من الإصلاح ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

انطلاق المؤتمر العربي لـ رؤساء أجهزة الحماية المدنية الأربعاء المقبل

بالتزامن مع بدء الدراسة.. الداخلية توزع حقائب مدرسية بالمناطق الأكثر إحتياجاً

مديرية امن الجيزة صوت دوى قسم شرطة الأهرام الحماية المدنية

ترشيحاتنا

تنفيذا لتكليفات الرئيس .. الري ترفع درجة الاستعداد لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات

كلب يسافر على متن طائرة خاصة لمدة طويلة.. ما القصة؟

مع اقتراب العام الدراسي| 10 نصائح تساعد الأسرة على اجتيازه بنجاح

الرئيس السيسي ينيب وزير الدفاع لوضع إكليل من الزهور على ضريح جمال عبد الناصر

كيف أتجنب المشاكل التي تسببها صلة الرحم ..مساعد الأمين العام يرد

نائب الرئيس الإيراني يصل موسكو لإجراء محادثات حول التعاون النووي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل.. دولة عربية تصدر عقوبة جديدة

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

بسبب ضحكات زملائها.. بنطلون جلد أحمر يحرج مذيعة على الهواء

خناقة بالمايوهات.. سيدات يتشاجرن على الشاطئ والشرطة تتدخل

العاجز عن الكسب أبرزها.. 4 حالات مستحقة لـ صرف معاشات أكتوبر الأسبوع المقبل

يمني مسن.. القصة الكاملة للقبض على مقيم تحرش بفتاة قاصر في الرياض

كشف حقيقة تحرش شاب بـ «يوتيوبر» شهيرة في شارع قصر العيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

ليونة وثقة.. عجوز ترقص بجنون في حفل زفاف حفيدتها|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. قائمة ممنوعات جديدة من طالبان.. تعرف عليها

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو جراف| آخرهم منة فضالي.. حريق بمنازل 3 فنانين في شهر واحد

فيديوجراف.. ربطوها من رجليها.. لعبة الإعصار تنهي حياة طفلة الإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

اﻟﻤﺰﻳﺪ