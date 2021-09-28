الأمن يكشف تفاصيل سماع دوى انفجار بمحطة وقود بالهرم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأهرام بسماع دوى من داخل إحدى محطات تموين السيارات "غاز – بنزين" كائنة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ ، بالفحص تبين حدوث صوت دوى ناتج عن "موجة ميكانيكية" صادر من جهاز "كمبروسر هواء" ، والمخصص سحب الغاز من الماسورة الرئيسية ودفعه إلى اسطوانات التخزين لتغذية طلمبات تزويد السيارات بالغاز .

أسفر ذلك عن إصابة إثنين من العاملين بالمحطة "بكسور وسحجات متفرقة" وتم إغلاق محابس الغاز بمعرفة المختصين لحين الإنتهاء من الإصلاح ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.