أولى حفلات الموسم الجديد لكوكب الشرق على مسرح النافورة

تفتتح دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر سلسلة كوكب الشرق في الموسم الجديد بحفل يقام في الثامنة مساء الخميس 30 سبتمبر علي مسرح النافورة وتحييه النجمتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق بقيادة المايسترو مصطفي حلمي.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أعمال أم كلثوم التي شكلت علامات بارزة فى تاريخ الغناء العربى منها أمل حياتي - حيرت قلبي تتغني بهما مي فاروق ، فكرونى - أسال روحك وتشدو بهماريهام عبدالحكيم ودويتو علي بلد المحبوب إلي جانب موسيقي لحن انت الحب.

يذكر ان سلسلة حفلات كوكب الشرق تاتى في إطار خطة دار الأوبرا للتعريف برموز وأعلام الموسيقي والغناء وتخليداً لسيدة الغناء العربى ام كلثوم وتهدف الى احياء تراث الموسيقى العربية ونشره للاجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء اصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل .