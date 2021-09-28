كيف استعدت مدارس القاهرة الجديدة للعام الدراسي المقبل؟ .. صور

تقوم جميع المدارس حاليا بإنهاء كافة استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022، حيث من المقرر أن تفتح المدارس الرسمية والحكومية والخاصة ابوابها لاستقبال الطلاب في اول ايام الدراسة يوم السبت 9 اكتوبر 2021 .

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد صورا حية ترصد اجواء استعدادات مدارس القاهرة الجديدة لـ بدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 .

حيث تقوم كل مدرسة حاليا بأعمال الدهانات والنظافة والتعقيم وزراعة العديد من الأشجار بفناء المدرسة ، وتوضيب للفصول وإزالة الرواكد ، وتهيئة المدرسة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2021/2022

ادارة القاهرة الجديدة التعليمية تنظم تدريبات للمعلمين قبل بدء الدراسة

نظمت ادارة القاهرة اللجديدة التعليمية ، ورشة عمل تنمية مهارات اللغة الإنجليزية وانشطة التوكاتسو بالقاهرة الجديدة ، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم وتعليمات وكيل أول الوزارة محمد عطية مدير المديرية وتعليمات ايمن موسي مدير عام الادارة وتوجيهات هبة اسماعيل وكيل الإدارة

حيث تم تنظيم مجموعة ورش عمل تدريبية للمهارات المتنوعة للمواد الأساسية والتي بدأت علي مدار أسبوع تم من خلاله تنمية مهارات المعلمين والمعلمات لمواد الرياضيات واللغة الفرنسية والعلوم واليوم اللغة الإنجليزية ، كما تم تنظيم ورشة عمل لتنمية المهارات العملية لتعميق المفاهيم ومهارات التدريس القائم على الاستقصاء العلمى _ تطبيقات التكنولوجيا الحديثة ، بالاضافة إلى تدريبات للتنمية المهنية الجديدة لمنظومة 2.0 للمناهج الجديدة لمادة الرياضيات في إطار تدريبات الوزارة وعبر شبكة الفيديو كونفرانس

تعليمات أمنية للمدارس

أرسلت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية والمدارس شددت خلالها على اعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت والتأكد من وجود وتنفيذ خطط تأمين المدارس وخطط الطوارئ والاخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الازمات والكوارث

كما تم التأكيد على قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية طابور الصباح ، وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب

وشملت التعليمات ، تنظيم عملية دخول التلاميذ صباحا وكذلك خروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية او ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهاءها ، مع التأكيد على ضرورة عدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة ، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم او توفير بديل

وأكد الخطاب الأمني على إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ بنظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان ، وتسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم او يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة الحماية المدرسية ، وذلك لمتابعة أبنائهم وحتى لا تتأثر العملية التعليمية ، وعدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية “الموتوسكلات” إلى أفنية المدارس

كما تم التأكيد على التنسيق مع مسئولي المباني او هيئة الابنية التعليمية للتأكد من وجود اغطية لغرف الصرف الصحي (بالوعات المجاري) بالمدارس ، وخلو المدرسة من التوصيلات الكهربائية العشوائية وخاصة الموصلة بأجهزة تبريد المياه ، منع تركيب مراوح بأسقف الفصول واستبدالها بمراوح جانبية ، والعمل على تركيب مصبعات حديدية على الشبابيك واسوار والطرقات بالادوار العليا ، حفاظا على أرواح الطلاب واستقرار العملية التعليمية

تنظيف محيط المدارس

وشددت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم على التنسيق مع رؤساء الاحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ، وإزالة الباعة الجائلين ورفع القمامة والمخلفات التي قد توجد في محيط وبجوار المنشآت التعليمية ، ومنع إقامة اكشاك أو أماكن انتظار بجوار اسوار المدارس حتى لا تعوق عملية الدخول والخروج حفاظا على امن وسلامة الطلاب

وأكدت انه في حالة العثور على جسم غريب والاشتباه فيه ، لابد من عدم الاقتراب منه والابلاغ الفوري لإدارة الحماية المدنية للتعامل معه والتأكد من مدى فاعليته من عدمه حرصا على سلامة وامن الطلاب والمنشآت التعليمية

وتم التأكيد على تركيب منظومة كاميرات مراقبة في المدارس تأمينا لها ضد اخطار السرقة وامال التخريب ، وتفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الامراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها ، وكذا التأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على مستوى المنشآت التعليمية ، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والتضحية من اجل الوطن والحفاظ على الهوية الوطنية، وسرعة الإبلاغ عن اي معوقات قد تحدث اثناء اليوم الدراسي واخطار غرفة عمليات الإدارة التعليمية والمديرية والوزارة