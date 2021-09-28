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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

إنجاز جديد للفارس المعجزة محمود سامح.. وأحمد السقا يسلمه التكريم.. صور

إنجاز جديد للفارس
إنجاز جديد للفارس المعجزة محمود سامح

حقق محمود سامح، قاهر السرطان، وأول فارس بساق واحدة في مصر، انجازاً جديدة من خلال مشاركته في البطولة التجهيزية والتدريبية لافتتاح موسم القفز الجديد تحت رعاية وإشراف الاتحاد المصري للفروسية.

وحصد البطل الصغير محمود سامح على تكريم استثنائي من بين باقي زملائه بمشاكرته في ترويض الخيول «الدريساج» حيث حصل على كأس ودرع من هشام حطب، رئيس  الاتحاد المصري للفروسية.

وقام بتسليم الدرع والكأس للطفل محمود سامح كل من الفنان أحمد السقا، و سحر طلعت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.

وجاء في تكريم محمود سامح تحت رعاية مدربه، كابتن محمد رمضان: «الطفل المعجزة محمود سامح نموذج لأخلاق الفارس وللاصرار، فارس الترويض الأسطورة، يستحق تكريم خاص من الاتحاد المصري للفروسية». 

 

وفي وقت سابق، كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الطفل محمود سامح ، البالغ من العمر 12 عامًا، والذى كان مصابا بسرطان العظام، ومبتور القدم ويلعب الفروسية .

وأبدى الطفل محمود سعادته وسروره للقاؤه وزير الشباب والرياضة والذي رحب بدوره بالطفل ذو الإرادة الحديدية ووعده بادراجه ضمن برنامج الوزارة لرعاية الأبطال تمهيداً لدخول لعبة الفروسية في مصر البارالمبي ومنافسته مستقبلاً في المحافل البارالمبية .

وقدم الوزير التهنئة إلى الطفل محمود سامح علي إرادته القوية، وتميز أخلاقياته التي اكتسبها من خلال تنشئته الاجتماعية السليمة، معلناً قيامه بإدراجه في مشروع الوزارة لرعاية الأبطال تمهيداً للحديث حول إدخال الفروسية المصرية في البارالمبي .

وقام وزير الشباب والرياضة بتكريم الطفل محمود، ومنحه درع الوزارة تكريماً له وتحمله ظروف صعبة علي اي طفل وحياته بقدم واحدة ومداومته على ممارسة هوايته المفضلة فى الفروسية وتحقيق نجاحات فيها .

واستمع الدكتور أشرف صبحي إلى الطفل وأسرته ومدربه حيث وجه بتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة ، كما أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بتكريم النماذج الإيجابية داخل المجتمع من النشء والشباب والذين يتحدون الظروف المحيطة بهم، ويحققون إنجازات وتفوقاً ملحوظاً في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن تلك النماذج تعد قدوة حسنة للشباب ينبغي تسليط الضوء على تجربتها.

ويحكي الفارس البطل محمود سامح في فيديو لموقع «صدى البلد» بداية قصته، قائلاً: «لما كان عندي 5 سنين جالي حسيت بألم شديد في إحدى قدمي ثم ذهبت إلى أحد الأطباء و بعد عمل جبيرة ظل الألم مستمراً ليعيد بعدها الذهاب إلى طبيب آخر، وبعد عمل التحاليل اللازمة تبين إصابتي بسرطان العظام، وعلشان أتجنب أي بتر لرجلي عملت حوالي 50 عملية صعبة ثم بترت في النهاية».

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