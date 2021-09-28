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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع إقامة المجمعات الصناعية والحرفية ضمن مبادرة حياة كريمة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الخطوات الخاصة بإقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل المناطق التى يتم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، ورئيس مجلس إدارة شركة "أيادى".

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المشروعات المتنوعة التى يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، بكافة المناطق التى تستهدفها المبادرة، إلى جانب السعي لتحسين مستوى معيشتهم، منوهاً إلى الدور المهم للمجمعات الصناعية والحرفية المخطط إقامتها في هذه المناطق في تحقيق هذه الأهداف.

وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى العديد من المبادرات السابقة المتعلقة بإقامة مشروعات ومجمعات صناعية وحرفية على مستوى القرى، مؤكداً أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذها، والعمل على تقييم كل مبادرة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى ضرورة وجود كيان أو جهة واحدة تتولى إدارة ومتابعة تلك المشروعات والمجمعات الصناعية والحرفية التى سيتم إقامتها، وكذا القيام بأعمال التسويق والترويج لمنتجات هذه المجمعات بمختلف الأسواق.

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة وجود رؤية متكاملة للصناعات والحرف المستهدفة داخل المجمعات المقرر إقامتها، بحيث تعتمد بشكل كبير على المقومات التى تتمتع بها المناطق التى سيتم تنفيذ هذه المجمعات بها، إلى جانب العمل على تعزيز صناعة مدخلات ومكملات الانتاج، بما يلبى احتياجات ومتطلبات الصناعات الكبرى، وذلك سعياً لتقليل استيراد تلك المدخلات، وبما يدعم جهود تعظيم نسبة المكون المحلى بمختلف الصناعات.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على دور إقامة المجمعات الصناعية والحرفية داخل مكونات مبادرة "حياة كريمة"، فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتحقيق أوجه التنمية المختلفة، بما يسهم فى تقليل الهجرة الداخلية، ويرفع من مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أنه يتم العمل على توفير الأراضى اللازمة لإقامة مثل هذه المجمعات، وذلك من خلال وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

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حياة كريمة

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