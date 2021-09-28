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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفقا للحسابات الفلكية.. الخميس غرة شهر ربيع الأول

هلال
هلال

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية انه طبقا للحسابات الفلكية سيولد هلال شهر ربيع أول مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة وست دقائق ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاربعاء الموافق 29 من صفر 1434 الموافق 6 اكتوبر 2021(يوم الرؤية).

ستكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1443 هجريا، يوم الخميس 7 أكتوبر ، وذلك وفقاً الحسابات الفلكية .

ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكه المكرمه لمده 14 دقيقه وفي القاهره لمده 17 دقيقه بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية).

وفي باقي محافظات جمهوريه مصر العربيه يبقى الهلال الجديد فى سماءها فى لمدة تتراوح بين 15 إلى 17 دقيقة.

ويعتمد نظام التقويم الهجري على الشهر القمري الذى يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي، المحرم –  صفر –  ربيع الأول –  ربيع الآخر – جمادى الأول – جمادى الآخر –  رجب –  شعبان –  رمضان –  شوال –  ذو القعدة –  ذو الحجة.

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