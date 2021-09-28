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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات مى كساب.. شاهد

صدى البلد

تصدرت  الفنانة مى كساب ؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.
 

تتميز مى كساب، ؛ بإطلالتها الأنيقة المحتشمة  التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتعتمد على الملابس الأنيقة  من الفساتين البسيطة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها  التى تظهر بها فى  المناسبات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور  الفنانة مى كساب .

وقالت الفنانة مي كساب ، إن ردود أفعال الجمهور على مسلسل " عقبال عوضك " فاق جميع توقعاتي لافتة الي أن ردود الأفعال الأن أصبحت سريعة عن الماضي الان يمكنك معرفتها من خلال السوشيال ميديا في الماضي كان يجب النزول إلي الشارع لمعرفتها .
 

وأضافت مي كساب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه  " اون اى " ، أنها لا تضع ميكب ولا تفضل وضعه على بشرتها ، مشيرة إلي أن الميكب يؤثر على مصداقية الفنان كما أنه لا تمثل أى شخصية إلا إذا كانت تحتوي على جزء من شخصيتها .
 
وأوضحت مي كساب ، أن شخصيتها في مسلسل " عقبال عوضك " شبيها لشخصيتي في الحقيقة بسبب ملازمتي إلي أمي وأبي أثناء مرضهم مؤكدة أن والدها الآن في طريقه إلي سن الزهايمر .

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