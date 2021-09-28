بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات مى كساب.. شاهد

تصدرت الفنانة مى كساب ؛ تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.
تتميز مى كساب، ؛ بإطلالتها الأنيقة المحتشمة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .
وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين البسيطة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى المناسبات .
ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .
وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة مى كساب .
وقالت الفنانة مي كساب ، إن ردود أفعال الجمهور على مسلسل " عقبال عوضك " فاق جميع توقعاتي لافتة الي أن ردود الأفعال الأن أصبحت سريعة عن الماضي الان يمكنك معرفتها من خلال السوشيال ميديا في الماضي كان يجب النزول إلي الشارع لمعرفتها .
وأضافت مي كساب خلال لقائها في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون اى " ، أنها لا تضع ميكب ولا تفضل وضعه على بشرتها ، مشيرة إلي أن الميكب يؤثر على مصداقية الفنان كما أنه لا تمثل أى شخصية إلا إذا كانت تحتوي على جزء من شخصيتها .
وأوضحت مي كساب ، أن شخصيتها في مسلسل " عقبال عوضك " شبيها لشخصيتي في الحقيقة بسبب ملازمتي إلي أمي وأبي أثناء مرضهم مؤكدة أن والدها الآن في طريقه إلي سن الزهايمر .