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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كل سنة وأنا طيبة.. سوار النجار تحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

سورار النجار
سورار النجار

احتفلت المطربة السورية سوار النجار بعيد ميلادها، الموافق اليوم 28 سبتمبر  عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


ونشرت سوار صورة لها وعلقت قائلة: " كل سنة وأنا طيبة وبصحة وسلامة وحب وسعادة وهنا أنا وكل حبايبي الحمد الله سنة طلعت منها بصحة وستر من عند ربنا ربنا يجعل سنتي الجاية احسن وانجح❤️ عيد ميلادي "

 

وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

 

ودخلت سوار النجار أول تجربة في السينما مع خلال فيلم "كلام جرايد" وشاركها البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، علا غانم، ياسمين رئيس، ميرنا المهندس، لطفي لبيب، رجاء الجداوي، محمد سليمان وآخرون، والفيلم من إنتاج عام 2014، وتأليف لؤي السيد، وإخراج محمد سعيد.


ويتناول الفيلم الشائعات التي تطلقها الصحف حول الشخصيات الشهيرة، وما تتسبب فيه هذه الشائعات من مشكلات لهذه الشخصيات وعائلاتهم، وذلك من خلال مذيعة تقدم برنامجًا تليفزيونيا يسبب لها العديد من المشكلات بسبب الأخبار التي تذيعها.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية ومنها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

IMG_٢٠٢١٠٩٢٨_١٩٥٥٣١
IMG_٢٠٢١٠٩٢٨_١٩٥٥٣١
عيد ميلادها سوار النجار تحتفل بعيد ميلاد اول تجربة فى السينما المطربة التونسية

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