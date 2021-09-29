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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب القاهرة تعلن نتيجة التنسيق الالكتروني الداخلي للطلاب الجدد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن نتيجة التنسيق الالكتروني الداخلي للعام الجامعى ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ .

نوهت كلية الآداب ان نتيجة التنسيق متاحة أمام الطلاب الجدد ، عبر الموقع الرسمى للكلية  وهو http://arts e.eng.cu.edu.eh/login.aspx .

وكانت قد أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، توافر الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا للطلاب الذين تم تلقيهم الجرعة الأولى. 

وأشارت كلية الآداب، على طلاب الفرقة الثانية انتظام التوجه إلى منافذ التطعيم بالكلية المعلن عنها اليوم الثلاثاء لتلقى الجرعة الثانية من اللقاح.

وأوضحت الكلية، أن اليوم الأربعاء مخصص لطلاب الفرقة الثانية انتساب المتوجب عليهم تلقى الجرعة الثانية من اللقاح .

وكان الدكتور شريف شاهين، عميد ملكية الآداب جامعة القاهرة، أعلن بدء تطعيم طلاب الكلية ضد فيروس كورونا.
 

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نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة .. تعرف على موعد إعلانها عبر هذا الرابط


وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية قامت بتقسيم الطلاب على أيام لتقليل الازدحام والحفاظ على صحتهم على النحو التالي.

- الفرقة الثانية انتظام بدء من يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 والثلاثاء من كل اسبوع.
- الفرقة الثانية انتساب بدء من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 والأربعاء من كل اسبوع
- الفرقة الثالثة انتظام بدء من يوم الخميس الموافق 9/9/2021 والخميس من كل اسبوع
- الفرقة الثالثة انتساب بدء من يوم السبت الموافق 11/9/2021 والسبت من كل اسبوع
- الفرقة الرابعة انتظام بدء من يوم الأحد لموافق 12/9/2021 والأحد من كل اسبوع
- الفرقة الرابعة انتساب بدء من يوم الأثنين لموافق 13/9/2021 والأثنين من كل اسبوع.

وطالب الدكتور شاهين ، الطلاب بتسجيل بيانتهم على رابط وزارة الصحة
‏https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home
ومن لم يتمكن من التسجيل يمكنه التسجيل بالكلية امام العيادة.

جامعة القاهرة اداب القاهرة كلية الاداب التنسيق الالكترونى الدكتور شريف شاهين كلية الاداب جامعة القاهرة

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