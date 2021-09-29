عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بخمسة كلمات لعلاج الوسواس في الصلاة.. مستشار المفتي يكشف عنها

الصلاة
الصلاة

الوسواس في الصلاة آفة يعاني منها كثير من المصلين ، وهذا هو وعد الشيطان للمسلمين حتى يخرجهم من دينهم ، فنجد البعض يلتبس عليهم عدد ركعات الصلاة والبعض يلتبس عليه في السجود وآخرين يلتبس عليهم هل جلس للتشهد ام لا وكذلك الأمر في الوضوء .

الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أكد  ضرورة الدخول قبل الصلاة وذهنك خاليا من كل أمور الدنيا حتى تكون خاشعا في صلاتك وإذا عارضك الوسواس في الصلاة سواء كنت ساجدا او راكعا او قائما فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو عدة مرات.

وأضاف عاشور، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه يستحب لكل مسلم الإكثار من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في كل الأوقات حتى يبعد عنه وساوس الشيطان .

 

ونصح مستشار المفتي كل من يعاني من الوسواس بالإكثار من الذكر قبل الصلاة حتى يتهيأ القلب للصلاة واستحضار عظمة الله عز وجل . لافتا الى ضرورة البدء بدعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام مباشرة ففيه من الفضل الكثير فهو يساعدك على الخشوع والتغلب على وساوس الشيطان .

 

وقال عاشور اذا شك احد في الصلاة في عدد الركعات عليه ان يبني على العدد الأقل فإذا كان شك هل ادى ثلاث ركعات ام ركعتين فعليه ان يبني على ركعتين ويأتي بالثالثه ثم الرابعة وهكذا في السجود هل سجدة ام سجدتين ، فأن تزيد افضل من ان تكون الصلاة منقوصة .

 

وتابع: عليك بغض البصر عما يلهي فإذا كنت ممن يشعرون بالخشوع مع إغماض العينين فلا بأس ولا ترفع بصرك الى السماء ولكن انظر موضع سجودك اذا كنت قائما ، وانظر الى قدمك اذا كنت راكعا واذا كنت جالسا للتشهد فانظر ال حجرك او موضوع سجودك .
 

الوسواس في الصلاة الوضوء الصلاة دار الإفتاء

ترشيحاتنا

عبد اللطيف درويش يكشف أسرارًا جديدة عن أول تجربة لتوطين الصناعة المصرية

أشرف قاسم : يجب على اتحاد الكرة معاقبة اللاعب مصطفى محمد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

دعاء القنوت.. كلمات لا تتردد في تكرارها حتى الصباح

اللعب في الملاهي ينتهي بـ وفاة طفل بـ تآكل الدماغ

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ