أعراض نقص الكولاجين فى الجسم والبشرة والشعر

أعراض نقص الكولاجين فى الجسم يجب الانتباه إليها للحصول على مظهر صحي. ينتج الجسم الكولاجين بشكل طبيعي ويساعد البشرة في الحفاظ على مظهرها وشعورها بالشباب فيما يلي قائمة بالعلامات الأكثر شيوعًا التي تشير إلى أن الجسم يواجه مشكلة في إنتاج أو الحفاظ على مستويات الكولاجين الصحية.

أعراض نقص الكولاجين فى الجسم

1- هشاشة العظام

تسمح لنا مفاصلنا التحرك بحرية ومرونة كبيرة. لسوء الحظ، عندما تتدهور صحة المفاصل ، تصبح قاسية وملتهبة ومؤلمة ومنتفخة مما يؤدي إلى هشاشة العظام.

تشير الدراسات إلى أن تناول 10 جرامات يوميًا من الكولاجين يوميًا على مدار ستة أشهر يحسن بشكل كبير صحة المفاصل والألم والتصلب والحركة.

2-آلام العظام

أظهرت الدراسات أن المكملات طويلة المدى (أكثر من ستة أشهر) من الكولاجين المتحلل بالماء تساعد في تقليل ألم العضلات بالإضافة إلى تحسين الحركة لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

3- مشاكل ضغط الدم والدورة الدموية

الكولاجين هو عنصر مهم في جدران القلب والأوعية الدموية.. قد تؤدي المستويات المتغيرة من الكولاجين من الالتهاب أو الإجهاد أو الكحول أو التدخين إلى تغيير الأوعية الدموية في شكلها أو قدرتها على الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.. قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الدورة الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وألم الصدر والدوخة والتعب والصداع المتكرر.

أعراض نقص الكولاجين فى الجلد

هناك بعض العلامات الدالة على انخفاض مستويات الكولاجين في الجسم.. قد يتأثر بعض الأشخاص بعرض واحد فقط ، بينما قد تظهر أعراض متعددة على الآخرين.

البشرة

1-الخطوط الدقيقة والتجاعيد

يحافظ الكولاجين على سمك البشرة ومرونتها وترطيبها ويحسن احتفاظ البشرة بالرطوبة والمرونة مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد خاصة وأن الكولاجين مسؤول عن إعطاء البشرة نضارتها . من المحتمل جدًا أنه مع تقدمك في العمر ، يتم استنفاد مخزون الكولاجين ببطء.

نتيجة لذلك ، تبدأ بشرتك في فقدان بعض نضارتها مما يؤدي إلى تكوين التجاعيد وخاصة على الوجه.

2-تجاعيد تحت العين

يمكن أن يتسبب انخفاض الكولاجين في الإصابة بالتجاعيد حول العينين ، وترقق الخدين بشكل كبير

3.السيلوليت

يحدث السيلوليت عندما تبرز الدهون في طبقة خلايا الجلد مما يؤدي إلى شيخوخة الجلد وتراكم السيلوليت وتساعد مكملات الكولاجين المتحلل بالماء على المدى الطويل (أكثر من ستة أشهر) تساعد في تقليل العلامات المرئية للسيلوليت .

أعراض نقص الكولاجين فى الشعر

يحتوي بروتين الكولاجين على مجموعة من الأحماض الأمينية ، وهو أحد المكونات الرئيسية للكيراتين، وهو ضروري لصحة الشعر والأظافر .

أظهرت الدراسات أن مكملات الكولاجين يمكن أن تساعد في تقوية الأظافر وتحسين النمو ، وكذلك تقليل تساقط الشعر وإبطاء الشيب

علاج نقص الكولاجين بالأعشاب

لعلاج نقص الكولاجين إليك مجموعة من العلاجات السريعة من مطبخك



1. الصبار



يستخدم الصبار على نطاق واسع لعلاج الجروح والحروق والقروح ،.

يتمتع الصبار بقدرات كبيرة من مضادات الأكسدة ، التى تساعد على تقليل الالتهاب وتسريع التئام الجروح والتخلص من أمراض الأوعية الدموية بسبب نقص الكولاجين

2. النيم

يُعرف بخصائصها المضادة للبكتيريا ويستخدم مستخلص أوراق النيم كتطبيق موضعي على الدمامل والبثور.

وجدت دراسة أخرى أجريت على تركيبة موضعية مضادة لحب الشباب أن النشاط المضاد للبكتيريا لديه القدرة على مكافحة حب الشباب وتحسين صحة الجلد.

3. الشاي الأخضر



الشاي الأخضر هو مشروب يشيع تناوله من قبل الناس في جميع أنحاء العالم. تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة ، مما يمنحها إمكانية تنظيف الجذور الحرة.

يساعد هذا في تقليل تنظيم الالتهاب الذي يتطور في جسمك ، خاصة في حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو هشاشة العظام .

4. الكركم



الكركم نبات موجود في كل مكان ، ويستخدم شكله المجفف كتوابل في جميع أنحاء العالم. يعطي الطعام لونه الغني ونكهته المميزة ويستخدم أطباء الطب البديل جذر الكركم كتطبيق موضعي لتقليل التورم لعلاج العديد من الأمراض الجلدية.

5. الزنجبيل

له خصائصه المضادة للبكتيريا ومضادة للقرحة و يمكن أن تساعد آثاره القوية المضادة للالتهابات في علاج أمراض الأوعية الدموية بسبب نقص الكولاجين.

المراجع ..أعراض نقص الكولاجين وطرق علاجها