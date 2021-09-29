عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض نقص الكولاجين فى الجسم والبشرة والشعر

أعراض نقص الكولاجين
أعراض نقص الكولاجين فى الجسم

أعراض نقص الكولاجين فى الجسم يجب الانتباه إليها  للحصول على مظهر صحي. ينتج الجسم الكولاجين بشكل طبيعي ويساعد البشرة في الحفاظ على مظهرها وشعورها بالشباب فيما يلي قائمة بالعلامات  الأكثر شيوعًا التي تشير إلى أن الجسم يواجه مشكلة في إنتاج أو الحفاظ على مستويات الكولاجين الصحية.

أعراض نقص الكولاجين فى الجسم 

دينا أبو السعود: كريم بينكي من مكونات طبيعية ويعيد بناء الكولاجين

احذري .. الكولاجين يختفي من بشرتك بعد سن الـ25 .. إليكِ الحل

 

1- هشاشة العظام 

تسمح لنا مفاصلنا التحرك بحرية ومرونة كبيرة. لسوء الحظ، عندما تتدهور صحة المفاصل ، تصبح قاسية وملتهبة ومؤلمة ومنتفخة مما يؤدي إلى هشاشة العظام.

 تشير الدراسات إلى أن تناول 10 جرامات يوميًا من الكولاجين يوميًا على مدار ستة أشهر يحسن بشكل كبير صحة المفاصل والألم والتصلب والحركة.

2-آلام العظام

أظهرت الدراسات أن المكملات طويلة المدى (أكثر من ستة أشهر) من الكولاجين المتحلل بالماء تساعد في تقليل ألم العضلات بالإضافة إلى تحسين الحركة  لدى الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام.

3- مشاكل ضغط الدم والدورة الدموية

 

الكولاجين هو عنصر مهم في جدران القلب والأوعية الدموية.. قد تؤدي المستويات المتغيرة من الكولاجين من الالتهاب أو الإجهاد أو الكحول أو التدخين إلى تغيير الأوعية الدموية في شكلها أو قدرتها على الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم.. قد يؤدي ذلك إلى مشاكل في الدورة الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وألم الصدر والدوخة والتعب والصداع المتكرر.

أعراض نقص الكولاجين فى الجلد

هناك بعض العلامات الدالة على انخفاض مستويات الكولاجين في الجسم.. قد يتأثر بعض الأشخاص بعرض واحد فقط ، بينما قد تظهر أعراض متعددة على الآخرين.

البشرة

1-الخطوط الدقيقة والتجاعيد

 يحافظ الكولاجين على سمك البشرة ومرونتها وترطيبها ويحسن احتفاظ البشرة بالرطوبة والمرونة  مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد خاصة وأن الكولاجين مسؤول عن إعطاء البشرة نضارتها . من المحتمل جدًا أنه مع تقدمك في العمر ، يتم استنفاد مخزون الكولاجين ببطء.

نتيجة لذلك ، تبدأ بشرتك في فقدان بعض نضارتها مما يؤدي إلى تكوين التجاعيد وخاصة على الوجه.

2-تجاعيد تحت العين 

 يمكن أن يتسبب انخفاض الكولاجين في  الإصابة بالتجاعيد حول العينين ، وترقق الخدين بشكل كبير 

3.السيلوليت

يحدث السيلوليت عندما تبرز الدهون في طبقة خلايا الجلد مما يؤدي إلى شيخوخة الجلد وتراكم السيلوليت  وتساعد مكملات  الكولاجين المتحلل بالماء على المدى الطويل (أكثر من ستة أشهر) تساعد في تقليل العلامات المرئية للسيلوليت .

أعراض نقص الكولاجين فى الشعر 

 

يحتوي بروتين الكولاجين على مجموعة من  الأحماض الأمينية ، وهو أحد المكونات الرئيسية للكيراتين، وهو ضروري لصحة الشعر والأظافر . 

 

أظهرت الدراسات أن مكملات الكولاجين يمكن أن تساعد في تقوية الأظافر  وتحسين النمو ، وكذلك تقليل تساقط الشعر وإبطاء الشيب

علاج نقص الكولاجين بالأعشاب 

 

لعلاج نقص الكولاجين إليك مجموعة من العلاجات السريعة من مطبخك


1. الصبار


يستخدم الصبار على نطاق واسع  لعلاج الجروح والحروق والقروح ،.

يتمتع الصبار بقدرات كبيرة من مضادات الأكسدة ، التى  تساعد على تقليل الالتهاب وتسريع التئام الجروح والتخلص من أمراض الأوعية الدموية بسبب نقص الكولاجين

 

2.  النيم 

يُعرف بخصائصها المضادة للبكتيريا ويستخدم مستخلص أوراق النيم كتطبيق موضعي على الدمامل والبثور.

وجدت دراسة أخرى أجريت على تركيبة موضعية مضادة لحب الشباب أن النشاط المضاد للبكتيريا لديه القدرة على مكافحة حب الشباب وتحسين صحة الجلد.

 

3. الشاي الأخضر
 

الشاي الأخضر هو مشروب يشيع تناوله من قبل الناس في جميع أنحاء العالم. تشتهر بخصائصها المضادة للأكسدة ، مما يمنحها إمكانية تنظيف الجذور الحرة.

يساعد هذا في تقليل تنظيم الالتهاب الذي يتطور في جسمك ، خاصة في حالات مثل  التهاب المفاصل الروماتويدي  أو  هشاشة العظام .

 

4. الكركم 


الكركم نبات موجود في كل مكان ، ويستخدم شكله المجفف كتوابل في جميع أنحاء العالم. يعطي الطعام لونه الغني ونكهته المميزة ويستخدم أطباء الطب البديل جذر الكركم كتطبيق موضعي لتقليل التورم لعلاج العديد من الأمراض الجلدية.

5. الزنجبيل 

 

له خصائصه المضادة للبكتيريا ومضادة للقرحة و يمكن أن تساعد آثاره القوية المضادة للالتهابات في علاج أمراض الأوعية الدموية  بسبب نقص الكولاجين.

المراجع ..أعراض نقص الكولاجين وطرق علاجها 

الكولاجين نقص الكولاجين أعراض نقص الكولاجين أعراض نقص الكولاجين فى الجلد أعراض نقص الكولاجين فى الشعر

موضوعات متعلقة

غير نقص الكولاجين.. بسمة الملا: تلك العوامل تسبب الإصابة بالحبوب في البشرة

أفضل من كولاجين.. وصفة طبيعية للقضاء على التجاعيد

ترشيحاتنا

القانون يحظر تخطي الحد المسموح به للإشعاع في إنتاج المواد الغذائية

تعليم الجيزة تكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية غدًا

ليست للبيع.. رينو ميجان 2022 للعرض فقط لدى الموزعين

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29 -9-2021

كيف أقضي الصلاة الفائتة لسنوات وهل التوبة تكفي ؟ .. الإفتاء تجيب

أخبار الفن| رد مفاجئ من حلا شيحة بشأن حقيقة اعتزالها.. النصب على توفيق عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

5 أرقام قياسية حققها محمد صلاح عقب مباراة ليفربول وبورتو

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ