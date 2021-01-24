سر الشباب والجمال.. هذه الأطعمة تحتوى على كولاجين طبيعي

انخفاض مستوى الكولاجين في الجسم يعجل بظهور الشيخوخة، و يمثل 30-40٪ من مادة البروتين في أجسامنا يحافظ على شباب البشرة ، ولكن يمكن أيضًا العثور عليه في الزيوت والشعر والمفاصل وأنسجة الأمعاء ويوجد 16 نوع من الكولاجين، الأكثر انتشارًا (90٪) يتكون من 3 أنواع فقط حيث يوجد نوع الكولاجين الأول والنوع الثاني في الجلد والعظام والأوتار ويوجد أيضًا نوع الكولاجين الثالث في المفاصل.





ويمكن لجسم الإنسان إنتاج الكمية اللازمة من الكولاجين بمفرده ومع ذلك ، بعد سن 25 ، يبدأ مستوى إنتاجه الطبيعي في التباطؤ هذا هو الوقت الذي قد تظهر فيه التجاعيد الأولى ، يليها التهاب المفاصل .





ونقدم اليك قائمة من الأطعمة التي يمكنك أن تأكلها من أجل منع الشيخوخة المبكرة للجلد الخاص بك وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد ".





مرق اللحم والسمك

من المحتمل أن يكون مرق العظام أحد أفضل خيارات الطعام لأن جميع الأطعمة الأخرى تحفز فقط إنتاج الكولاجين يحتوي هذا المرق على الشكل النشط حيويًا للبروتين والذي يمكن للجسم البدء في استخدامه على الفور مرق اللحم مليء بالكولاجين من النوع الأول وهو مفيد حقًا لصحة الجلد ؛ تحتوي مرق الديك الرومي والدجاج على الكولاجين من النوع الثاني الذي يدعم وظيفة المفاصل يجب تناول مرق العظام كل يوم (6-12 أوقية).





يحتوي سمك السلمون على الزنك والمعادن التي تحفز إنتاج الكولاجين بالإضافة إلى ذلك ، تعمل دهون أوميجا 3 على ترطيب البشرة مما يساعد على إبقائها شابة ويوصى بتناول السلمون مرتين في الأسبوع (4-5 أوقية).





الخضار والفواكه والتوت

الخضار الخضراء هي أفضل الأطعمة للوقاية من الأمراض المختلفة ويمكنهم أيضًا منع انهيار الكولاجين المبكر. تحتوي جميع الخضروات الخضراء على الكلوروفيل الذي يزيد من كمية البروكولاجين في الجلد ويحمي الكلوروفيل البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة والجذور الحرة التي تؤدي أيضًا إلى شيخوخة الجلد، تعتمد كمية الخضروات التي يجب أن تأكلها على نشاطك البدني: فكلما تحركت أكثر ، زادت قدرتك على تناول المزيد، إذا كنت تمارس نشاطًا لمدة تزيد عن 30 دقيقة يوميًا ، فيمكنك بسهولة تناول 3 أطباق من الخضار ، وإذا تحركت أقل ، تناول 2.5 وعاء.





تحتوي ثمار الحمضيات على فيتامين سي الذي يساعد الأحماض الأمينية على إنتاج البرولين، البرولين مادة كيميائية ضرورية لإنتاج الكولاجين، كما يحمي فيتامين ج الجسم من السموم الموجودة في البيئة. من أجل الحصول على جرعة جيدة من فيتامين سي ، يجب أن تتناول حصتين من الفاكهة يوميًا.





تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين ، وهي مادة كيميائية مضادة للأكسدة تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، يحفز اللايكوبين أيضًا تخليق الكولاجين، من أجل الحصول على المزيد من اللايكوبين ، تحتاج إلى خبز الخضار ، والخيار الأفضل هو اختيار عصير الطماطم . يجب أن تشرب كوبًا واحدًا على الأقل يوميًا.





الأفوكادو منتج يحتوي على فيتامين إي الذي يساعد على منع تكسر الكولاجين في الجسم، بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي الأفوكادو على دهون مفيدة مفيدة للبشرة، ويزيد زيت الأفوكادو من إنتاج الكولاجين. ينصح المتخصصون بتناول نصف حبة أفوكادو ، لكن كن حذرًا وانتبه لطريقة تفاعل جسمك مع أطعمة معينة.





تحتوي كل من الفراولة والتوت والعليق والتوت البري على حمض الإيلاجيك الضروري للجسم لمنع تكسر الكولاجين الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، يحتوي التوت أيضًا على فيتامين سي، يعتمد الجزء الذي يجب أن تتناوله يوميًا على عمرك: يمكن للشخص البالغ (أكبر من 18 عامًا) أن يأكل ما يصل إلى 2.5 أوقية في اليوم.





بيض

البيض منتج مثل مرق العظام ، ويحتوي على الكولاجين نفسه، يمكن لجسمك الحصول عليها مباشرة من صفار البيض، يحتوي البيض أيضًا على الكبريت الضروري لإنتاج الكولاجين وإزالة السموم من الكبد، وهذا يعني أن السموم التي تدمر الكولاجين تتم إزالتها من الجسم، ومع ذلك ، لا يجب أن تأكل الكثير - يكفي 2 بيضة في اليوم .





بذور

تعتبر بذور اليقطين مصدرًا للزنك الذي يحفز إنتاج الكولاجين، الأطعمة التي تحتوي على الزنك تبطئ تكسير البروتين، كما يزيد الزنك من سرعة تجدد الجلد وهو أمر ضروري لبشرة صحية، البذور المقلية هي الخيار الأفضل لاحتوائها على مواد صحية أكثر، يمكن إضافة ملعقتين كبيرتين يوميًا إلى السلطات.





تحتوي بذور الشيا على دهون أوميجا 3 التي تحفز تجديد خلايا الجلد وترطيبها، يصبح الجلد ناعمًا، يجب على الشخص البالغ أن يأكل ما يصل إلى، 7 أونصات من البذور يوميًا، يمكنك إضافتها إلى الحبوب أو العصائر أو المخبوزات.





يمكن أن تدعم الأطعمة الموجودة في هذه القائمة بالتأكيد المستوى الضروري من الكولاجين ولكن يجب أن تتذكر أيضًا أنه بصرف النظر عن العمر ، يتأثر إنتاج الكولاجين بما يلي:

التدخين

بيئة قذرة

أشعة فوق البنفسجية