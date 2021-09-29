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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان| في اليوم العالمي للقلب.. كيف أحافظ على قلبي ؟

القلب
القلب

في اليوم العالمي للقلب ٢٩ سبتمبر كيف أحافظ على قلبي ؟ طرح الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق، هذا التساؤل .


وأوضح شعبان من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، أن هذا السؤال متكرر لطبيب القلوب ،من خلال الكثير والإجابة تتمثل فيما يلي :


أكل قليل ، حركة كثيرة ، ابتعد عن التدخين لا تدخن ولا تجالس مدخنا  ابتعد عن المخدرات ، حافظ على الضغط  
والسكر والكوليسترول في الدم حافظ على سلامتك النفسية وتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة .


وأضاف عميد معهد القلب السابق من خلال منشوره: قائلا إن المعدة بيت الداء نأكل لنعيش ؛ لا نعيش لنأكل ولو تأملنا نحن نقوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع لوجدناها جامعة للمعنى الصحيح أي لا نشبع الشبع الزائد الذي يضر ولا ننتظر حتى يبلغ بنا الجوع مبلغا عظيما ؛ لذلك الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء ، كذلك عليك بالإفطار كل ما تشاء به واجعله وجبتك الأساسية أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا ولا تنم بعد وجبتك مباشرة انتظر ساعتين حتى لا تضر قلبك أو مخك .

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أكلات هامة ونصائح للوقاية من أمراض القلب 

خلق الإنسان من تراب فالعناصر الموجودة في التربة رائعة للجسم كالتمر وزيت الزيتون والتين واحذر أن تضعه على النار لأنه يتحول لسمن إذ تمت هدرجته (الأكل النباتي مع قليل من الحيواني )


- ( الحركة بركة ) إن الحياة التي نحياها صارت سريعة وسهلة لم تعد الحركة موجودة كالسابق ، ولو تأملنا في ديننا لوجدنا معظم عبادتنا مبنية على الحركة في الصلاة ركوع وسجود وقيام والعمرة والحج طواف وسعي ومشي لمنى وغيرهما من الحركات وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمشي الهرولة ، والقلب ينشط مع الحركة وعضلاته تقوى وشرايينه تتمدد .
- ( الكرش ممهد لأمراض القلب و السمنة والكوليسترول وانخفاض  القدرة الجنسية ) فعلينا التخلص منه ؛ لذا الحركة مع توازن الطعام تعمل على انخفاضه .


- ( التدخين ) المدخن الأول والمدخن الثاني ( السلبي ) التدخين بيد الآخر هذا يجعلك مدخنا وهذا مما يعرض قلبك للخطر .
- ( المخدرات ) لا بد من المكاشفة حتى نستأصل هذا الفعل فهناك من يتناول المخدرات كالحشيش والبانجو وتناول الحبوب وهي مما يضر القلب جدا ويعرض حياتك للخطر .


- ( كن ذا إرادة ) وإذا عزمت فتوكل على الله وأقلع من الآن وليس غدا
عن التدخين .
- ( خطورة الإسبرين ) بدون إشراف طبي
لا تلجأ له  للوقاية من أمراض القلب
فهو خطر إن لم يكن بإشراف الطبيب ومن الخطـأ التسلهل في تناوله .
- ( تناول فيتامين سي ) إن وجد طبيعيا فهو الأفضل كبرتقالة أو جوافة أو ليمون يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويحسن المناعة .
- ( تخلص من سموم القلب ) تخلصنا من سموم الجسد علينا كذلك التخلص من سموم القلب كالبغض والحسد والكره وحب هزيمة الآخر ؛ ولا بد من بناء لياقة روحية عالية فليصم قلبك عن أدرانه وشوائبه من الشحناء والبغضاء التي تحرق القلب وتعصف به .
- ( عش بقلب سليم من الأمراض البدنية والق الله بقلب سليم من أمراضه الروحية )
 

في يوم القلب العالمي القلب نصائح للقلب امراض القلب فى اليوم العالمى للقلب

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