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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترس.. علامة مجهولة تظهر قبل أيام من التعرض للنوبة القلبية

النوبة القلبية
النوبة القلبية

النوبات القلبية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم ، وعادةً ما تحدث بسبب الانسداد المفاجئ لتدفق الدم إلى القلب.

 

ومع ذلك ، حذر الباحثون من أنه عندما يكون هذا الانسداد في الشريان تدريجيًا ، فقد تقدم بعض العلامات أدلة في الأيام التي سبقت وقوع الحادث.
 

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علامة مجهولة تظهر قبل التعرض للنوبة القلبية بأيام 
 

قد تحدث إحدى العلامات غير النمطية ، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها  نظرًا لعسر الهضم ، هي ألم البطن.
 

قد يكون هذا الانزعاج في منطقة البطن مشابهًا للغثيان أو الشعور بالغثيان أو الشعور بالانتفاخ أو اضطراب المعدة.

هذه المشاعر بعدم الراحة في منطقة البطن لدى كل من الرجال والنساء.

 

يُشخَّص ألم البطن في 50 بالمائة من حالات النوبة القلبية ويحدث في نوبات.

هذا يعني أن التقلصات قد تخف وتعود لفترات قصيرة من الزمن ، وقد تؤدي التوترات الجسدية خلال هذه المراحل إلى تفاقم آلام المعدة.

 

أعراض النوبة القلبية 

 

تشمل العلامات المبكرة الأخرى للنوبة القلبية التعب ، وهو أكثر شيوعًا بين النساء أكثر من الرجال.
 

يعتبر تساقط الشعر وضيق التنفس والأرق من العلامات المبكرة الأخرى للحالة التي يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان.

 

وجدت دراسة نشرت عام 2019 في المجلة الأوروبية للتمريض القلبي الوعائي ، أنه بينما أبلغ 57 بالمائة من المرضى عن "ظهور مفاجئ للأعراض" ، فإن 43 بالمائة الباقين عانوا من "ظهور أعراض تدريجية".

أوضحت الدراسة أن كلا النوعين من الأعراض يعتبران من حالات الطوارئ الطبية ويستلزمان التدخل الطبي الفوري.

 يمكن أن تضلل الأعراض في كثير من الأحيان المرضى والعاملين في المجال الطبي.
 

 

"في بعض الأحيان إذا كنت تعاني من نوبة قلبية تشعر أنك تريد أن تمرض"عادة ، لا يستمر الأمر لبضعة أيام ، ولكن لعدة ساعات ، على عكس النوبة القلبية عندما تعلم في غضون بضع لحظات يشدد الألم 

علاوة على ذلك ، قد لا تكتشف آلة تخطيط القلب هذه الأعراض التدريجية على أنها غير طبيعية ، مما قد يؤدي إلى مزيد من تأخير العلاج، بعض الأعراض التدريجية المرتبطة بالنوبات القلبية تشمل "ضيق الصدر ، وخز الأصابع ، وآلام الفك ، وآلام المعدة أو الظهر ، وضيق التنفس وعسر الهضم"

 

مصدر المعلومات موقع إكسبري . 

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