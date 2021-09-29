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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة ترأس اجتماع استكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

ترأست الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اجتماع  الجمعية العمومية العادية لاستكمال الإجراءات التأسيسية للشركة القابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية والسينمائية، حيث تم موافقة الجمعية من خلال التصويت المباشر على اختيار اعضاء مجلس الإدارة بإجماع الأعضاء والذي جاء كالتالي  جل الأعمال ايمن اسماعيل  "رئيسا " ، المهندس محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى "عضو منتدب تنفيذي" وعضوية كل من نرمين محمد رئيس الاتصال والتسويق المؤسسى وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصرى ، المخرج عمر عبد العزيز عضو لجنة السينما باللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للثقافة ، الكاتب والروائى الدكتور فوزي فهمي الرئيس الاسبق لأكاديمية الفنون ، المستشار الدكتور خالد سري صيام الرئيس السابق لبورصتى القاهرة والاسكندرية ، محمود عادل سمير محمد غانم الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لأيونويا للتنمية البشرية واستشارات الأعمال ، المخرجة ساندرا نشأت، طاهر الشريف مؤسس إدارة الإعلانات بمؤسسة الاهرام ، هويدا رمضان "ممثلة عن وزارة المالية"، مجدي البدري "ممثلا لاتحاد النقابات العمالية " كما صوت أعضاء مجلس الإدارة علي استمرار تكليف الدكتور خالد عبد الجليل بإدارة نشاط السينما التابع  للشركة القابضة لحين انشاء الشركتين التابعتين للصناعات السينمائية والحرف التراثية.

وهنأت عبد الدايم أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها وأبدت ثقتها في قدرتهم علي تحقيق الطموحات فى تفعيل دور كيان اقتصادي بوزارة الثقافة منوط بتطوير ودعم الأنشطة الثقافية والفنية والمنتج الثقافي، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لرعاية الفكر والفن وفى ظل العمل على النهوض بالمستوى الابداعى للمجتمع وتحقيقا للصالح العام بما يلبى طموحات وطن عرف بريادته الحضارية ، واشارت أن الشركة تضم مؤسستين تابعتين إحداهما للسينما والأخرى للحرف التراثية، وأوضحت أن مجلس الادارة يضع ضمن اولوياته ومهامه اعداد قوائم مالية مجمعة ومنضبطة وفتح حساب مصرفي باحد البنوك التجارية واعداد ملف ضريبي وعرضه على الجمعية العامة تمهيدا لقيد الشركة في السجل التجاري والانتهاء من اجراءات التأسيس مع مراعاة المحددات الحاكمة لتطبيق الميكنة والتنظيم الاداري الخاص بها.

يذكر أن تأسيس الشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينما، جاء بعد اصدار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1432 لسنة 2019 والخاص بتشكيل الجمعية العامة للشركة القابضة للاستثمار في المجالات الثقافية والسينمائية، ليواكب التوجه العام للدولة الهادف الى رعاية الثقافة ودعم صناعة السينما واستثمار الابداع في تحقيق محاور التنمية المستدامة مع الحفاظ على المستوى الفني من خلال محتوى يعكس قيمة الحضارة المصرية ويصون الهوية حيث تعمل الشركة على النهوض بالمستوى الفني وإعادة إحياء صناعة السينما واعادة هيكلة المنظومة الثقافية في مصر.

لفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الجمعية العمومية العادية لقابضة للاستثمار في الصناعات الثقافية الإجراءات التأسيسية

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