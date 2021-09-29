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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويل سميث يخطف الأنظار بجلسة تصوير كلاسيكية.. صور

ويل سميث
ويل سميث

نشر الفنان العالمى ويل سميث صورا عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” من أحدث جلسة تصوير. 

 

وظهر ويل سميث فى جلسة التصوير التى نشرها وهو يرتدى ملابس كلاسيكية.

 

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صورة 5 

تفاصيل الاتفاق الزوجي بين ويل سميث وجادا بينكيت

كان الممثل الأمريكي ويل سميث كشف لأول مرة عن اتفاق الزواج بينه وزوجته الممثلة الشهير جادا بينكيت سميث الذي كان مفاجئا للكثير من محبيه. 

 

تفاصيل زواج ويل سميث 

 

وقال ويل سميث، في مقابلة مع مجلة “جي كيو”، إنه اتفق مع زوجته على عدد من الشروط التي تضمن استمرار حياتهما الزوجية، وحتى لا يكون الزواج من نفس الشخص سجنا.

 

وعن سبب اتخاذهما ذلك القرار، أوضح ويل سميث (53 عاما) أن زوجته جادا لم تؤمن قط بالزواج التقليدي، وكان هناك أفراد من عائلتها تربطهم علاقة غير تقليدية، ولذلك هي نشأت بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي نشأ هو فيها.

 

وفيما أشار ويل سميث خلال المقابلة إلى أن ذلك الاتفاق نجحت معه وزوجته، إلا أنه أكد أنه لن يوصي بها للآخرين، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي. 

 

وقال موضحا: "لقد منحنا بعضنا البعض الثقة والحرية، مع إيماننا بأن كل شخص يجب أن يجد طريقه الخاص، والزواج بالنسبة لنا لا يمكن أن يكون سجنا، وأنا لا أقترح اتفاقنا لأي شخص، أنا لا أقترح هذا الطريق لأي شخص، لكن تجارب أن الحريات التي قدمناها لبعضنا البعض والدعم غير المشروط بالنسبة لي هو أعلى تعريف للحب".

 

وبرر سميث للوري رفضه الحديث أنه لا يرغب في التعامل مع رد الفعل العنيف من العالم.

 

وتزوج ويل سميث وجادا بينكيت سميث في ديسمبر عام 1997، وأثمر زواجهما عن طفلين هما جادن سميث، وابنة هي ويلو سميث، وولدا في عامي 1998 و2000 على التوالي.

 

وطوال فترة زواجهما، كانا الزوجان من هوليوود يتحدثان بصراحة حول كيفية تطوير علاقتهما، ولماذا لم يعودان يشيران إلى بعضهما البعض على أنهما "متزوجان".

 

وكانت جادا بينكيت سميث أثارت جدلا واسعا العام الماضي، بعدما صرحت في مقابلة أمام زوجها، ويل سميث، أذيعت على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي أنها خاضت علاقة مع مطرب الآر أند بي، أوغست ألسينا، في فترة شهدت خلافات بينهما، وأكدت لزوجها أن المطرب ليس "مخرب بيوت".

 

ومع قرب نهاية الحلقة التي أذيعت في يوليو 2020، قال ويل سميث إنه وزوجته "وصلوا حقا إلى ذلك المكان الجديد من الحب غير المشروط".

ويل سميث زواج جلسة تصوير انستجرام جادا بينكيت سميث ديسمبر

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