بشرى للزملكاوية.. أون تايم سبورت تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد

نجحت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس في الحصول على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " الذى تستضيفه المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة نادى الزمالك باعتباره بطل إفريقيا بجانب فريق النور والوحدة من السعودية باعتبارهما مستضيفي البطولة، بجانب الدحيل القطري بطل آسيا، وبرشلونة الإسباني حامل اللقب ومجدبورج الألماني بطل أوروبا، ووصيفه آلبورج الدنماركي، وسان فرانسيسكو الأمريكي بطل أمريكا الشمالية،و بينيروس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية.



ويلعب الزمالك أولى مبارياته بكأس العالم للأندية لليد أمام فريق برشلونة بطل أوروبا وهى مواجهة ستكون صعبة للغاية على أبناء ميت عقبة فى ظل الإمكانيات الفنية الهائلة التي يمتلكها الفريق الإسباني.





ويمتلك الزمالك مجموعة جيدة من اللاعبين وهم :كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

وفى الإطار ذاته ، كشف حمادة عبد الباري مدير فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عن تلقى عدد كبير من نجوم فريق القلعة البيضاء لعروض احترافية، وقال عبد الباري: لدينا حوالي 7 أو 8 لاعبين لديهم عروض احتراف أوروبية وعربية ولكن جميعهم رفضوا الكلام في هذا الأمر وأجلوها لنهاية الموسم.

أضاف متحدثاً عن مباراة برشلونة في كأس العالم للأندية: بطل أفريقيا دائماً يواجه بطل أوروبا في كأس العالم لكرة اليد، ولا نقول إن القرعة وضعتنا في هذا الموقف، وليس معنى أننا سنواجه برشلونة بطل أوروبا أننا لن نؤدي، بل سنلعب للفوز.

أضاف: لاعبونا قدموا مستوى مميز في منتخب مصر ولعبوا بقوة أمام الدنمارك وفرنسا فلماذا لا نؤدى أمام برشلونة، ومدرب الفريق رفض أن نستعير أي لاعب من الخارج خلال كأس العالم للأندية وثقة المدرب في اللاعبين خلقت حالة إيجابية.