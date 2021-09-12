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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الزمالك بعد اختيار فريق السلة للمشاركة في كأس العالم للأندية

فريق سلة الزمالك
فريق سلة الزمالك

أبدى ياسر عبدالوهاب المدرب العام لفريق سلة الزمالك عن سعادته الغامرة بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة السلة “ فيبا ” بشأن مشاركة الفريق الأبيض بمنافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها فى شهر فبراير المقبل.



وقال ياسر عبدالوهاب إن اختيار الفيبا لمشاركة نادي الزمالك فى كأس العالم للأندية يعد فخرا كبيرا لكرة السلة المصرية والإفريقية.

وأضاف أن الزمالك طموحاته ليس لها حدود خلال المشاركة فى مونديال الأندية فى ظل امتلاك الفريق مجموعة من أبرز اللاعبين بجانب وجود جهاز فنى على أعلى مستوى .

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة خطابًا من الاتحاد الدولي "فيبا" باختيار الزمالك بطل إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.
 

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وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل إفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.

 

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن البطولة ستقام في شهر فبراير  عام 2022 وتحديدًا من 11 لـ 13 في الشهر نفسه على أن يتم تحديد مكان المسابقة في وقت لاحق.

 

وحصد فريق سلة الزمالك أيضًا، لقبي بطولة أفريقيا "الأفروليج" ودوري السوبر.

 

وحقق الزمالك إنجازا كبيرا كأول ناد مصري وأفريقي يحصد لقب الأفروليج لكرة السلة تحت رعاية NBA، قبل أن يواصل الفريق مسيرته المميزة بالتتويج بدوري السوبر المصري.

وأنهى فريق السلة بالزمالك موسمه عكس التوقعات بعد البداية غير الجيدة.

سلة الزمالك نادي الزمالك الاتحاد الدولى لكرة السلة كأس العالم للاندية فيبا

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