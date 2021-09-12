حسين لبيب يحسم موقفه من الترشح بـ انتخابات الزمالك

كشف حسين لبيب رئيس نادي الزمالك المؤقت عن موقفه من انتخابات القلعة البيضاء.

وقال لبيب فى تصريحات تليفزيونية، إنه لم يحسم الأمر بشأن موقفه من الانتخابات فى الوقت الحالي.

وأضاف لبيب، أنه سيتم إقامة حفل كبير يضم لاعبي الفرق الجماعية في النادي.

واختتم حسين لبيب، تصريحاته: “سأحسم موقفي من الترشح لانتخابات الزمالك أكتوبر المقبل”.

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال بفوز فريق اليد بالنادي ببطولة السوبر الإفريقي بطريقة خاصة على هامش التدريب، السبت بملعب النادي.

والتقط لاعبو الفريق والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، صورة بالقميص المخصص لاحتفال فريق اليد بلقب السوبر الإفريقي.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي يد الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.