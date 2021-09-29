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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم.. بيان شديد اللهجة ضد إثيوبيا..أعلى سعر لـ الذهب والدولار اليوم

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الأربعاء العديد من الأحداث الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

إثيوبيا تقتل الأبرياء.. بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة عن تيجراي
أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن موت الناس جوعا في إقليم تيجراي جراء الحصار الإثيوبي  يعد وصمة عار.

والتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم (الثلاثاء) فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس).

ودعت الأمم المتحدة كافة الأطراف السودانية إلى التوافق والعمل معا لانجاز مهام الفترة الانتقالية بالبلاد.

نشرة أخبار العالم: السعودية تتهم إسرائيل بانتهاك الشرعية الدولية بسبب منشآتها النووية.. وقادة الجيش الأمريكي يتخلون عن بايدن خلال إفادة بمجلس الشيوخ بشأن الانسحاب من أفغانستان

نشرة أخبار العالم: "العمال البريطاني" يطالب بعقوبات على إسرائيل.. وزيرة إثيوبية تفضح آبي أحمد وتستقيل.. الإمارات تطالب إيران برد جزرها المحتلة.. إصابة ولي عهد الأردن بـ كورونا

 

السودان: استمرار بناء سد النهضة دون اتفاق تهديد لنا
نقلت قناة "العربية" عن وزير الري السوداني ياسر عباس تأكيده أن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم حول ملئه وتشغيله مع دولتي المصب يشكل تهديدًا للسودان.

وجدد وزير الري السوداني تمسك بلاده بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة لضمان تبادل المعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص السوداني.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت السبت الماضي أنها لن توقع على أي اتفاق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة إلا في حالة واحدة فقط.

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين في مباحثات سد النهضة إبراهيم إدريس، إن بلاده سوف توقع على اتفاق مع مصر والسودان فقط فى حالة تأمين مصالحها الوطنية والتنمية المستقبلية من خلال الاستفادة من مصادرها المائية.

 

أعلي سعر.. صعود كبير لـ الذهب والدولار اليوم
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، إذ قدم تراجع طفيف لعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعض الدعم في مواجهة توقعات متنامية لرفع أسرع من المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، والتي دفعت الدولار أيضا إلى ذروة أشهر عديدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1739.34 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ0548 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ أدنى مستوى في أكثر من شهر أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1740.20 دولار.

 

إنذار خطير .. طالبان تحذر الطائرات الأمريكية المسيرة من دخول أفغانستان
حذّرت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأربعاء، من العواقب إذا لم توقف الولايات المتحدة إطلاق طائرات مسيرة في المجال الجوي الأفغاني.

وقالت طالبان في بيان على حسابها بموقع تويتر: ”الولايات المتحدة انتهكت بتسيير هذه الطائرات في أفغانستان جميع الحقوق والقوانين الدولية وكذلك التزاما قطعته لطالبان في الدوحة، بدولة قطر“.

 

نشرة أخبار العالم اثيوبيا الذهب الدولار الأمم المتحدة

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