نشرة أخبار العالم: السعودية تتهم إسرائيل بانتهاك الشرعية الدولية بسبب منشآتها النووية.. وقادة الجيش الأمريكي يتخلون عن بايدن خلال إفادة بمجلس الشيوخ بشأن الانسحاب من أفغانستان

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

السعودية: إسرائيل تخالف قرارات الشرعية الدولية بعدم إخضاع منشآتها النووية للرقابة

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن إسرائيل ترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية للمراقبة.

وقال بن فرحان كلمة ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية: "إسرائيل للأسف ما زالت ترفض ‏الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة ‏الذرية وهو ما يناقض قرارات الشرعية الدولية".

قادة الجيش يبيعون بايدن ويكذبونه علنا.. رئيس أمريكا وحرب الجنرالات بعد أفغانستان

قال كبار الجنرالات الأمريكيين للمشرعين - بعدما أقسموا- اليوم الثلاثاء، إنهم نصحوا الرئيس جو بايدن في وقت مبكر من هذا العام بالاحتفاظ بعدة آلاف من القوات في أفغانستان - في تناقض مباشر مع تصريحات بايدن بأن أحدا لم يحذره من سحب القوات من البلاد.

وحسب مجلة "بوليتيكو"، فإن الشهادة اللافتة للنظر بين كبار الضباط العسكريين ضد القائد العام للقوات المسلحة تأتي بينما تستمر إدارة بايدن في مواجهة أسئلة صعبة حول ما يصفه النقاد بانسحاب فاشل أدى بشكل مباشر إلى مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية، ومشاهد من الفوضى في مطار كابول، والتخلي عن المواطنين الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر في الدولة التي مزقتها الحرب.

الاقتصاد العالمي في خطر.. أزمة جديدة في الصين ستدمر الجميع

تواجه الصين أزمة عنيفة في إمدادات الطاقة، وهي أزمة من الممكن أن تدمر العالم والصين تمامًا مثلما تسببت أزمة إيفرجراند في إحداث كارثة من خلال نظامها المالي، وتواجه أوروبا منذ أسابيع ارتفاعًا شديدًا في أسعار الغاز الطبيعي والبنزين، بينما تواجه الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - نقصًا شديدًا في الكهرباء يعطل عمل المصانع.

ووفقا لـ موقع أكسيوس الأمريكي، تأتي أزمة الطاقة في الصين مدفوعة بزيادة الطلب على الكهرباء وارتفاع أسعار الفحم والغاز، بالإضافة إلى قرارات صارمة من بكين لخفض الانبعاثات.

وستؤثر الأزمة الجديدة أولاً قطاع الصناعات التحويلية العملاقة في البلاد: من مصاهر الألمنيوم إلى منتجي المنسوجات ومصانع معالجة فول الصويا، حيث يتم إصدار أوامر للمصانع للحد من النشاط أو إغلاقها تماماً.

تحرش واغتصاب.. الصحة العالمية تعترف بتورط موظفيها في فضائح جنسية بالكونغو

أقرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بتورط عدد من موظفي المنظمة في دولة الكونغو الديمقراطية، في وقائع انتهاكات جنسية شملت فتيات قاصرات.

وتعهد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمحاسبة المتورطين في مزاعم الاستغلال الجنسي في الكونغو الديمقراطية، خلال فترة تفشي فيروس إيبولا، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحافي، بشأن نتائج تقرير بدأت المنظمة العمل عليه في أكتوبر الماضي، "نعتذر للضحايا ولما حل بهم من قبل أشخاص وظفتهم الصحة العالمية بغرض حمايتهم"، مضيفا: "ما حدث ما كان يجب أن يحدث ولا عذر له وأولويتي هي محاسبة المتورطين".

قانون جديد من مجلس النواب الأمريكي بشأن ليبيا

مرر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، نسخة معدلة من قانون استقرار ليبيا.

وبحسب فضائية “الشرق” السعودية، فإن التعديل الجديد على القانون يهدف لمعاقبة الجهات التي تتدخل في شؤون ليبيا وتعرقل حل الأزمة السياسية القائمة هناك.

قرار عاجل من الجيش البريطاني لحل أزمة الوقود.. تفاصيل

كشف مسئول بارز في وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء استغلال قوات الجيش في قيادة شاحنات الوقود إلى محطات البنزين في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ بعد أن وافقت وزارة الدفاع على طلب رسمي للمساعدة.

وعرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد تفاقم أزمة توافر البنزين في محطات الوقود في بريطانيا.

ما السر وراء اصطحاب بوتين "مترجمة حسناء" خلال لقائه ترامب في اليابان؟

كشفت مسؤولة سابقة بالبيت الأبيض عن تعليق مستشارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول المترجمة التي رافقت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة الرئيسين في اليابان.

وقالت ستيفاني جريشام الرئيسة السابقة لمكتب ترامب الإعلامي، في مذكراتها التي تناولت تفاصيل القمة الأمريكية الروسية في مدينة أوساكا اليابانية أواخر يونيو 2019: "عندما بدأ اللقاء انحنت المستشارة فيونا هيل نحوي وسألتني عما إذا كنت لاحظت مترجمة بوتين، السمراء الجذابة ذات الشعر الداكن الطويل، والوجه الحسن، والقدّ الميّاس [القوام المائل]".

طالبان تهدد أمريكا: ستواجهون عواقب في حال اختراق أجواء أفغانستان

حذرت طالبان اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستواجه "عواقب" إذا استمرت طائراتها بدون طيار في العمل فوق أفغانستان.

وقالت حركة طالبان إن تحليق طائرات أمريكية دون طيار في سماء أفغانستان يتعارض مع كافة المعايير الدولية والقانونية.

وأضاف المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، عبر تويتر إن طائرات أميركية بدون طيار اخترقت الأجواء الأفغانية عدة مرات وأن هذا انتهاك لاتفاق الدوحة.

منهم مصريان .. العرب يصنعون الفارق في انتخابات البرلمان الألماني

قالت قناة "دويتشه فيله" DW، إن فوز عدد لا بأس به من الألمان من أصول عربية وشرق أوسطية بانتخابات البرلمان الألماني، قد أحدث تغييرا إيجابيا، يتمثل في عدم وقوفهم متفرجين على المشهد السياسي في البلاد.

وووفقا لـ دويتشه فيله، فإن مواطنتين من أصول سورية وصلتا إلى البرلمان، كما فاز مصريان، وعراقيان.

واستعرضت دويتشه فيله، عن مرحلة جديدة في ألمانيا، أظهرت تحولا إيجابيا، فالجاليات تحولت من متفرجة فقط على المشهد السياسي إلى جاليات تصنع الرأي السياسي من خلال تقديم مرشحين للبرلمان الألماني.

قمم وشيم.. ولي العهد السعودي يطلق إستراتيجية للتنمية الشاملة

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اليوم الثلاثاء، استراتيجية تطوير منطقة عسير تحت شعار "قمم وشيم"، التي تهدف إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة وغير مسبوقة للمنطقة.

وتقوم هذه الاستراتيجية على ضخ 50 مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق الجذب السياحي على قمم عسير الشامخة، لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام، معتمدة في ذلك على مكامن قوتها من ثقافة وطبيعة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

مدينة إسرائيلية على حدود إيران.. طهران تلوح بإعلان الحرب ضد جارتها

وجهت إيران، اليوم الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة إلى أذربيجان، ردا على تصريحات رئيسها إلهام علييف.



وبحسب "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحفيين، إن إيران تعرب عن استغرابها مما جاء في تصريحات لرئيس أذربيجان إلهام علييف حول دخول شاحنات إيرانية لإقليم قرة باغ، والمناورات العسكرية الإيرانية قرب حدود بلاده.

وأضاف أن طهران تستغرب إطلاق التصريحات بهذا الأسلوب في ظل وجود علاقات طيبة وقائمة على الاحترام بين طهران وباكو والمسارات الطبيعية للعلاقات بين الطرفين قائمة في أعلى المستويات.

الوزراء السعودي يوافق على الترخيص بفتح فرع للبنك الأهلي المصري في المملكة

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على الترخيص للبنك الأهلي بفتح فرع له في المملكة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، عبر الفيديوكونفرانس.

وقال مجلس الوزراء السعودي إنه تم الموافقة على الترخيص للبنك الأهلي المصري بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة.

مسرحية هزلية.. سكرتيرة ترامب تفضح كواليس حديثه مع بوتين خلال لقائهما

قالت ستيفاني جريشام، سكرتيرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير تعمد الظهور بمظهر أكثر صرامة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في اليابان.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، كتبت جريشام، في مذكراتها، أن ترامب همس لبوتين أن ذلك فقط أمام كاميرات التصوير.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الجمهور لا يعرف سوى القليل عن لقاء ترامب وبوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2019 في أوساكا.