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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. تدشين أول مصنع لإنتاج لقاح كورونا.. فيديو

صدى البلد

شرع الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة شرق الجزائر، يشرف خلالها على الانطلاق الرسمي لأول مصنع جزائري مخصص لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجزائر، على مستوى وحدة مجمع صيدال.

وحسب وسائل إعلام جزائرية أعلن  بشير علواش؛ مدير الضبط بوزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أن المجمع الصناعي العمومي للدواء “صيدال“، يشرع اليوم الأربعاء، بقسنطينة في الإنتاج الفعلي للقاح سينوفاك الصيني الموجه ضد فيروس كورونا تحت مسمى "كورونا فاك".

وقال علواش خلال استضافته في القناة الإذاعية الجزائرية الأولى، أن قرار توطين اللقاح بالجزائر حكيم لاعتبارات كثيرة. من بينها ارتفاع الطلب العالمي عليه ما جعل الشركات العالمية المنتجة لمختلف اللقاحات تواجه صعوبات لتلبية الحاجيات العالمية في ظرف وجيز.

وأشار إلى، أنه بعد مفاوضات شاقة وطويلة مع الشريك الصيني “مخبر سينوفاك” اضطر خلالها السفير الصيني للتدخل وتم الاتفاق في 25 يوليو 2021 على كل التفاصيل وتوقيع العقد. بعدها أوفد الشريك الصيني خبراءه لمعاينة وحدة صيدال بقسنطينة، حيث قدموا بعض التحفظات التي أخذتها لجنتنا بعين الاعتبار وقامت صيدال بتنفيذها ليتم اعتمادها رسميا. وفي 27 أغسطس الماضي حصلنا على المادة الأولية على أن يتم الإنتاج رسميا اليوم الأربعاء.

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وكشف علواش، أن صيدال ستعمل على إنتاج 320 ألف جرعة يوميا بمناوبة واحدة فقط ما يعني 8 ملايين جرعة شهريا و 95 مليون سنويا وذلك لتلبية حاجيات السوق الوطنية المقدرة بنحو 65 مليون جرعة وفي حال الانتقال إلى مناوبتين يمكننا الوصول إلى إنتاج 200 مليون جرعة سنويا، وفق صحيفة "النهار".

وأفاد ، أنه لأسباب موضوعية، فإن صيدال وضعت برنامجا خاصا للإنتاج، وستشرع في إنتاج مليون جرعة في أكتوبر، ثم مليوني جرعة في نوفمبر لتصل إلى 5.8 مليون جرعة في يناير المقبل ليصل العدد لاحقا إلى ثمانية ملايين جرعة.

وأضاف أن المفاوضات التي أجرتها لجنة خبراء الجزائر مع الشريك الصيني أفضت إلى منح الأخير لصيدال الحق في استعمال العلامة التجارية “كورونا فاك”، التي تم الاعتراف بها من قبل منظمة الصحة العالمية، سواء أنتج من الصين أو من الجزائر، على عكس مخابر بعض الدول التي قامت بإنتاج اللقاح لكن من دون الحصول على العلامة التجارية.

الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان الجزائر ولاية قسنطينة مصنع جزائري مخصص لإنتاج اللقاح كورونا الجزائر

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