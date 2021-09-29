23 ألف مشاهد لحفل ويجز الافتراضي.. صور

أقام نجم الراب المصري الشهير ويجز أمس أكبر حفلة افتراضية في الشرق الأوسط، تم إحياؤها من خلال Minly Watch، أحدث تجربة من خلال منصة تفاعل معجبي المشاهير Minly.

ويجز

تفاصيل حفل ويجز

استقطب الحفل الافتراضي 23 ألفاً من معجبي "ويجز" من 31 دولة من شمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا والدنمارك وروسيا وغيرهم. كما غنى "ويجز" أحدث أغانيه "كيفي كده" لأول مرة لجمهوره في جميع أنحاء العالم.

ويجز في حفله الافتراضي

حقق الحفل أكثر من 120 ألف مشاهدة و-61 مليون تفاعل خلال الساعات الأولى من انطلاقه أونلاين بحسب بيان المنصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم شحن الهدايا التذكارية الموقعة من "ويجز" إلى 3 قارات مختلفة. كما استخدمت المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية.

كواليس حفل ويجز

أتاحت هذه الشاشة تقديم صور صُنعت بواسطة الكمبيوتر كخلفية لأغنيات ويجز، لتبدو وكأنها مشاهد واقعية من الحياة. وقد حضر الحفل 100 من الضيوف بما في ذلك النجوم خالد مختار، وديسكو مصر، وبوب من شارموفرز، ونورهان عيسى، ويايا سعدي، وحسن جبر، وبسيوني وغيرهم.

يدعم هذا الحفل ريادة Minly Watch في المنطقة لاستضافة أحداث وتجارب البث المباشر، وتعتبر منصة انطلاقهم للأحداث المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.