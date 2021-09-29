انطلقت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي الجولة التي أشعلت ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد نتائج مباريات الأمس.

وأُقيمت أمس الثلاثاء، مباريات الجولة الثانية في المجموعات من الأولى والرابعة، والتي أسفرت عن أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن، بخسارة ريال مدريد الإسباني أمام الفريق المغمور، شيريف تيراسبول المولدوفي.

وحسم فريق باريس سان جيرمان قمة منافسات الجولة الثانية بفوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين دون مقابل، في مباراة شهدت الهدف الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص الفريق الفرنسي.

وتستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

ونستعرض تباعًا ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى

المركز الأول: باريس سان جيرمان برصيد 4 نقاط

المركز الثاني: كلوب بروج برصيد 4 نقاط

المركز الثالث: مانشستر سيتي برصيد 3 نقاط

المركز الرابع: لايبزيج برصيد صفر من النقاط

المجموعة الثانية

المركز الأول: ليفربول برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: أتلتيكو مدريد برصيد 4 نقاط

المركز الثالث: بورتو برصيد نقطة وحيدة

المركز الرابع: ميلان برصيد صفر من النقاط

المجموعة الثالثة

المركز الأول: أياكس برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: بروسيا دورتموند برصيد 6 نقاط

المركز الثالث: بشكتاش برصيد صفر من النقاط

المركز الرابع: سبورتينج لشبونة برصيد صفر من النقاط

المجموعة الرابعة

المركز الأول: شيريف برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: ريال مدريد برصيد 3 نقاط

المركز الثالث: إنتر برصيد نقطة وحيدة

المركز الرابع: شاختار برصيد نقطة وحيدة

المجموعة الخامسة

المركز الأول: بايرن ميونخ برصيد 3 نقاط

المركز الثاني: بنفيكا برصيد نقطة وحيدة

المركز الثالث: دينامو كييف برصيد نقطة وحيدة

المركز الرابع: برشلونة برصيد صفر من النقاط

المجموعة السادسة

المركز الأول:يانج بويز برصيد 3 نقاط

المركز الثاني: أتالانتا برصيد نقطة وحيدة

المركز الثالث: فياريال برصيد نقطة وحيدة

المركز الرابع: مانشستر يونايتد برصيد صفر من النقاط

المجموعة السابعة

المركز الأول: سالزبورج برصيد نقطة

المركز الثاني: إشبيلية برصيد نقطة

المركز الثالث: ليل برصيد نقطة

المركز الرابع: فولفسبورج برصيد نقطة

المجموعة الثامنة

المركز الأول: يوفنتوس برصيد 3 نقاط

المركز الثاني: تشيلسي برصيد 3 نقاط

المركز الثالث: زينيت برصيد صفر من النقاط

المركز الرابع: مالمو برصيد صفر من النقاط