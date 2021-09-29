الخارجية البحرينية: استهداف الحوثيين لخميس مشيط عمل إرهابي آثم

أصدرت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة (مفخخة)، تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في عمل إرهابي آثم يستهدف المدنيين والأعيان المدنية.

واشادت الخارجية البحرينية في بيان لها بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

كما أكدت وزارة الخارجية دعم مملكة البحرين للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما دعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات الآثمة التي تعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.