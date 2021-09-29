السماح لـ بالغي الـ 16 عامًا بقيادة الموتوسيكل .. تفاصيل

قال اللواء يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مجلس الوزراء وافق على تعديل تشريعي للسماح لمن بلغوا 16 سنة بقيادة الموتوسيكل، موضحًا أن إصدار التراخيص سيجعل هناك انضباط مروري فى الشارع.



وأضاف خلال مداخلة ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن الفترة الأخيرة تشهد تواجد عدد كبير من الأطفال من هم أقل من 18 عامًا يسيرون فى الشوارع بالموتوسيكل.



ولفت إلى أن التعديل سيكون على قانون الطفل وقانون المرور، مؤكدًا أن هذا الأمر سيضبط الشارع، ويتيح لـ عددا أكبر بـ قيادة الموتوسيكلات ولكن بشروط.



وأشار إلى أن هذا القرار بداية لـ تقنين وضع التوك توك، و المرور سيكون له ضوابط بالسرعة ومن لهم الأحقية فى القيادة.



وأوضح أن الطفل عندما يرتكب مشكلة بالموتوسيكل سيطبق عليه قانون الطفل، ولكن فى الفترة المقبلة سيكون هناك قرار نهائي بهذا الأمر.



وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

واستهدف التعديل إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لاسيما مع زيادة مستخدميها وخصوصاً من فئة الشباب.

ونص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية وهي الدراجات الآلية الخفيفة.

كما نص مشروع القانون على تحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بتلك الدراجات الآلية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل، متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير، وذلك كله اتساقاً مع النزول بسن الترخيص بقيادة تلك الدراجات الآلية إلى سن 16 سنة، الأمر الذي تطلب تعديلاً في قانون الطفل يجيز لصاحب هذه السن القيادة.

وفي هذا السياق، نستعرض شروط وأوراق رخصة الدراجة النارية أو رخصة الفسبا وفقا لقانون المرور.

شروط ترخيص الموتسيكل



1- ألا يقل سن الطالب عن 18 سنة ميلادية.

2- أن يكون المتقدم لائق صحيا لـ رخصة المتوسيكل وقيادة الدراجة النارية من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات.

3- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

4- اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار ، والذي تحدده اللائحة التنفيذية.

5- ألا يكون سبق على المتقدم لـ الرخصة، الحكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 182 لسنة 1960 بمكافحة المخدرات.

أوراق ترخيص الموتسيكل

نموذج فحص

وهو نموذج فحص يستطيع المتقدم الحصول على رخصة القيادة لـ الموتوسيكل والدراجة النارية والفسبا، من وحدة المرور حتى يستطيع ظابط المرور الفحص بـ النموذج .

نموذج 51

نموذج 51 يستطيع المتقدم الحصول عليه من إدارة المرور ، وهو أحد الأوراق التي يتطلبها الحصول على رخصة الموتسيكل.

أوراق استخراج رخصة الدراجة النارية أيضًا:

1- الاستعلام الأمني

2- دفع الضريبة

3- بوليصة تأمين

4- صورة بطاقة