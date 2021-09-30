إعلام القاهرة: آخر موعد للتقديم أمام طلاب الثانوية العامة اليوم

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة عن مواعيد استلام الملفات الطلاب الجدد للعام الجامعي 2021/2022 علما بأن التقديم بدأ يوم الأحد الموافق 26/9/2021 حتي اليوم الخميس الموافق 30/9/2021 من الساعة 9 صباحًا وحتي الساعة 3 عصراً .

يوم الاحد الموافق 26/9/2021 الحروف من أ إلي ح

يوم الاثنين الموافق 27/9/2021 الحروف من خ إلي س

يوم الثلاثاء الموافق 28/9/2021 الحروف من ش إلي ل

يوم الاربعاء الموافق 29/9/2021 الحروف من م إلي ---

يوم الخميس الموافق 30/9/2021 الحروف من ن إلي ي

وأوضحت كلية الإعلام أن الأوراق المطلوبة كالتالي:-

أصل شهادة الميلاد حديثة 2021.

أصل شهادة الثانوية العامة.

بطاقة الترشيح الطالب للقبول بكلية الإعلام (مكتب التنسيق).

عدد (8) صور حديثة مقاس (4*6).

الاستمارة الدالة علي نجاح الطالب في امتحان القدرات.

استمارة 2 جند و 7 جند للطلاب الذكور فقط.



وكانت قد نفت كلية الإعلام جامعة القاهرة، وجود جروب “واتس آب” للطلاب الجدد المقبولين بالفرقة الأولى أو الطلاب القدامى بالكلية.

وأشارت كلية الإعلام، إلى أن ما ينشر على صفحات وجروبات بخلاف الصفحة الرسمية للكلية؛ غير معترف به، ولا تتحمل الكلية مسئوليته، وحذرت الطلاب من الانسياق وراء ما ينشر من معلومات وقرارات على هذه الصفحات الوهمية.

وأعلنت الكلية أنه سيتم نشر الجروب الرسمي للفرقة الأولى 2021، قريبا، على الصفحة الرسمية، وعند تقديم أوراق الالتحاق بالكلية.