بإطلالة شتوية.. سلمى أبوضيف تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة بإطلالة كاجوال جذابة، وحازت على إعجاب متابعيها.

وكانت أحدث أعمال سلمى أبو ضيف، دورها في حكاية "لازم أعيش" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" مع جميلة عوض ونجلاء بدر، ولاقت شهرة واسعة بعد مُحاكاة الفنانة جميلة عوض لشخصية مُصابة بمرض البهاق.

وكشفت سلمى أبو ضيف، مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروضًا من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.

وأشارت إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليل.