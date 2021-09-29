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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الموجة 18.. محافظ دمياط: إزالة 19 حالة تعد بـ فارسكور والزرقا

ازالة تعديات
ازالة تعديات

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، نتائج حملات الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتى بدأت بالمرحلة الأولى فى ١٣ من الشهر الجارى وتستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل. 

 

وأوضحت “عوض”، أن المحافظة حققت جهودا ملموسة فى هذا الملف بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة.

 

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الأجهزة المختصة تمكنت من إزالة ٩ حالات تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بمركز الزرقا بمساحة ٥٥٠ م٢ وذلك لمبانى بالطوب وحظائر وأسوار وزراعات، إضافة إلى ١٠ حالات تعدٍ تابعة لولاية جسور النيل بمركز فارسكور تابعة لولاية جسور النيل بمركز فارسكور بمساحة ٢٩٥٠ م٢ عبارة عن اقفاص ومزرعة سمكية.

 

وأضافت محافظ دمياط أن إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة بلغ ١٦٨ حالة، بمساحة إجمالية ٢٢١٢٨ م٢، منوهة بأن المحافظة لن تتهاون مع أى تعديات وسيتم التعامل وبكل قوة مع المخالفين.

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